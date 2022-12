Exmà, c’è un “buco” da 64mila euro 

C’è un buco di (almeno) 64 mila euro nella gestione dell’Exmà, uno dei centri culturali più importanti di Cagliari. Il Comune, dopo vari tentativi di recupero del denaro, ha deciso di usare le maniere forti: con una determinazione del dirigente dell’assessorato alla Cultura, Marco Zedda, è passato all’incasso della fideiussione che era stata depositata dal consorzio Camù, che gestisce lo spazio di via San Lucifero. E questo rischia di essere solo il primo passaggio di una procedura che preoccupa i dipendenti, che hanno fatto i conti con stipendi non pagati e altre strutture come il Ghetto e il Castello di San Michele che, negli ultimi mesi, sono state affidate ad altri gestori proprio a causa delle difficoltà di una realtà, Camù, che era tra le più forti del panorama culturale sardo.

La determinazione

L’ultimo atto in ordine di tempo di una vertenza che appare incancrenita porta la data del 27 dicembre. Il dirigente ricostruisce la storia recente dell’Exmà. Camù gestisce la struttura comunale sulla base di un affidamento di 9 anni che risale al 2015. In cambio avrebbe dovuto versare un canone di 6mila euro ogni semestre. Ma nelle casse comunali ne risulta pagato solo uno negli ultimi sei anni, a partire da gennaio del 2017. Mancano all’appello 64mila euro. Troppi, secondo l’assessorato, perché possa “configurarsi un mero ritardo”. Il dirigente la considera “una vera e propria omissione del pagamento del canone di concessione” che si traduce “in grave inadempimento”. Inoltre, prosegue la determinazione, “non si ravvisa la volontà o la capacità del concessionario di provvedere al pagamento dei canoni ancora dovuti”. Così viene escussa la fideiussione che era stata depositata quando era stato concordato l’affidamento, per un ammontare di 10.800 euro: appena un sesto del debito complessivo dichiarato nella determinazione.

Il consorzio

Camù è diventato un consorzio fragile. Alcuni dei quaranta dipendenti, tutti a tempo indeterminato, sono stati assorbiti dai nuovi gestori di altre strutture comunali che sono uscite dalla sua orbita. Gli stipendi, per chi è rimasto, sono stati versati direttamente dal Comune, dopo l’apertura di una vertenza sindacale. Ma il subentro dell’amministrazione non è bastato a risollevare le sorti del gruppo. Francesca Spissu è la presidente. E apprende del recupero della fideiussione consultando l’albo pretorio del Comune: «C’è da considerare, però», riflette, «che a fronte di canoni non versati ci sono anche delle spese che abbiamo affrontato per tenere aperto l’Exmà. L’augurio è che si possa andare in compensazione. Perché le somme che abbiamo sborsato sono superiori a quanto ci viene richiesto per gli affitti». Spissu aggiunge inoltre che «da anni il Comune non dà alcun supporto economico per la gestione dei siti culturali. Quello della concessione è un modello da seguire, ma forse bisogna trovare una formula adeguata ai tempi».