Exe Bosa 2025, la mega esercitazione sulle rive del Temo 

In una città dove le alluvioni sono spesso frequenti, ha assunto un significato molto particolare Exe Bosa 2025, l’esercitazione di Protezione civile organizzata dall’amministrazione comunale e dal locale comitato della Croce rossa, che ha visto la partecipazione di tutti i corpi delle forze dell’ordine, impegnati in simulazioni di diverse situazioni di emergenza.

In particolare, è stato allestito un campo come base logistica con mezzi, personale e punti di intervento medico, quattro ambulanze, veicoli per il soccorso e per il trasporto dotati di idrovora, un’idro-ambulanza e un gommone di appoggio a uso degli operatori polivalenti di salvataggio in acqua.

La nuova sede della Protezione civile è stata inaugurata alla presenza del direttore generale Mauro Merella. «Ringraziamo le forze dell’ordine, la Croce rossa, tutti gli operatori e i volontari che hanno partecipato a questa esercitazione – affermano il sindaco Alfonso Marras e l’assessore alla Protezione civile Federico Ledda – fondamentali per perfezionare la macchina della Protezione civile e tutti i protocolli da attivare nelle emergenze. Essere pronti e preparati per dare risposte e garantire la sicurezza dei cittadini è un nostro compito nel quale ci impegniamo con la massima professionalità». ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA