Ex zuccherificio, un pozzo senza fondo 

Altre spese per il Comune nel tentativo di risistemare la zona degli ex alloggi dello zuccherificio di Villasor. Il ritiro dei rifiuti non è ancora finita, soltanto alcune discariche sono state bonificate e resta altra immondezza. Ora il Consiglio comunale ha destinato 80mila euro che permetteranno di far andare avanti le operazioni di pulizia. Un altro debito fuori bilancio: l’obiettivo finale è quello di vedere gli alloggi di via Togliatti occupati regolarmente da cittadini sorresi dopo la ristrutturazione delle due palazzine costruite negli anni 80 dall’Eridania per i dipendenti del suo zuccherificio, negli anni prima abbandonati, poi occupati illegalmente e quindi ridotti a discarica e sgomberati tra mille tensioni sociali.

Il piano

Obiettivo che sembra ancora lontano. Nel frattempo il sindaco Massimo Pinna anticipa quello che succederà a breve: la zona verrà recintata con delle reti in metallo e le persone non si potranno più avvicinare, nè abbandonare rifiuti, ovviamente.

«Le palazzine dell’ex zucchereificio – dice il sindaco Pinna – non devono diventare per il Comune un pozzo senza fondo per quanto riguarda le spese, anche se rischia di diventarlo soprattutto a cause degli incivili. La situazione è complessa e delicata. Noi siamo un Comune piccolo, non una grande città con grande disponibilità di fondi. Siamo riusciti ad affrontare il problema per ora facendo fronte comune, ma non è semplice».

La pulizia

Anche negli ultimi giorni le operazioni di pulizia intanto vanno avanti: c’erano le tante carcasse delle auto e altri abbandonati, “memorandum” del periodo in cui le palazzine erano occupate. A farla da padrone, però, sono le enormi buste bianche della bonifica, non ancora portate via. «Presto interverremo anche sulle piante, faremo dei tagli», anticipa Pinna. «Ora stanno pulendo la strada, mentre diversi mezzi sono stati ritirati, circa 18». E poi la recinzione: «Abbiamo già acquistato la rete, limitare gli accessi all’area significa tutelare e controllare meglio la zona. Qualcuno aveva abbandonato altra spazzatura e voglio ricordare a tal proposito l’inasprimento delle norme e quindi delle pene a tal proposito. Avere risorse di questa entità non è semplice, ma l’obiettivo è dare una casa alle future 30 famiglie che ci abiteranno».

I fondi mancanti

La vera sfida rimane il futuro insomma, specie di fronte alle cifre mastodontiche di cui parla il primo cittadino: «Nel 2010 si parlava di più di un milione di euro per la ristrutturazione. Ma con l’occupazione abusiva è peggiorato lo stato delle strutture e ora servono tre milioni, ma con la riqualificazione urbana, quella di cui si parla con il ministero, si raggiunge una spesa di 10 milioni». Insomma il futuro non è roseo, ma con pazienza l’obiettivo si potrebbe raggiungere: «Dobbiamo stare uniti in questa questione», chiude il sindaco di Villasor Massimo Pinna. «Non servono divisioni, dobbiamo riuscirci».

