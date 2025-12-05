Ex zuccherificio, sì alla bonifica 

Che la storia dell’ex zuccherificio e della relativa bonifica dell’area tutto intorno potesse essere ancora lunga era un sentore comune, ma ora è un momento decisivo per determinare quanto ancora possa andare avanti: dalla Regione arrivano dei finanziamenti, nello specifico 150mila euro. Questi saranno usati per delle operazioni di bonifica che permetteranno di constatare se anche il terreno sottostante risulta in qualche modo compromesso.

La spesa

Solo negli scorsi mesi l’amministrazione comunale aveva dato via libera ad una spesa di circa 80mila euro con la quale si era proceduto alla bonifica, quella di superficie, dell’area. Risulta che siano state portate via almeno 15 auto abbandonate e rifiuti vari. Ora altri 150mila euro, stavolta regionali. «In realtà però i fondi spesi nell’area sono molti di più», spiega il sindaco Massimo Pinna. «Negli anni l’amministrazione ha dato il via a diverse campagne di bonifica da diverse migliaia di euro».

Gli interventi

I prossimi interventi? «Il più significativo è il carotaggio dell’area. Si scaverà nell’area per comprendere se i rifiuti e quindi l’inquinamento, comprende anche gli strati più profondi dell’area. Se dovesse dare esito negativo, sapremo che la bonifica di superficie è sufficiente. In caso contrario occorrerà attivarsi per agire anche più in profondità». E a tal proposito il sindaco ricorda: «Nell’area ci sono stati occupanti abusivi e, fatto da non dimenticare, alcune persone gestivano un giro di affari relativo ai rifiuti, anche speciali. Occorre comprendere quanto in profondità è arrivato il danno».

La minoranza

In una nota, il gruppo d’opposizione “Liberi per Villasor”, ha indicato questi 150mila euro come «un’occasione da non sprecare, l’ultimo banco di prova. Tra le speranze della minoranza c’è il completamento definitivo della bonifica e la restituzione dell’area alla cittadinanza, «senza recinzioni». La minoranza avanza anche dei dubbi sulla presenza di una famiglia intorno alla palazzina che potrebbe rallentare le operazioni di bonifica dal punto di vista pratico.

«I servizi sociali sono già attivi e stiamo cercando di capire come agire. Purtroppo sono situazioni delicate», risponde Pinna. «Con la minoranza stavolta siamo sulla stessa linea. Intanto qualche giorno fa ho avuto modo di incontrare alcuni referenti di Area, mentre rimane aperto un dialogo con il ministero. L’obiettivo finale è quello di restituire ai cittadini questa zona e vedere famiglie bisognose trovare casa proprio in quelle palazzine».

Ma in questo caso occorrono circa tre milioni di euro, se non di più.

RIPRODUZIONE RISERVATA