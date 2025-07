Ex Zuccherificio, rifiuti da sgomberare 

La zona intorno all’ex Zuccherificio di Villasor è un deserto di rifiuti e devastazione: non solo per la (tanta) spazzatura, ma anche per i segni dell’incendio che alcune settimane fa ha raggiunto l’area intorno a via Togliati. Uno scenario che però, presto, potrebbe migliorare: il sindaco Massimo Pinna ha firmato l’ordinanza di messa in sicurezza e rimozione dei rifiuti. Un’operazione che si preannuncia titanica, vista la mole di materiale di vario tipo intorno alle palazzine dell’ex Zuccherificio.

Lo sgombero

Lo stabile di via Togliatti è vuoto da quando due anni fa fu sgomberato dai tanti inquilini che avevano occupato gli appartamenti dei lavoratori dell’industria saccarifera. I locali erano rimasti disabitati dopo la chiusura del complesso Eridania. In questi due anni la spazzatura che circondava l’area (era già tanta nel 2023) sarebbe addirittura aumentata nonostante i diversi tentativi di bonifica dell’amministrazione. Poi l’incendio del 30 giugno scorso, che aveva raggiunto molti rifiuti e anche la struttura, bruciando alcuni infissi esterni. Nelle relazioni più recenti, a proposito di rifiuti, si parla di presenza di «vetro, macerie, plastica e carta», ma anche «materassi, frigo con motore o senza motore, cartongesso». Inoltre «si ipotizza la presenza di materiali contenenti amianto, imballaggi contaminati o contenenti sostanze pericolose, macerie, materiale plastico, e 15 carcasse di automobili alcune delle quali parzialmente combuste».

L’ordinanza

L’ordinanza sindacale, firmata pochi giorni fa, è indirizzata al Cisa (Consorzio intercomunale salvaguardia ambientale), di cui fa parte anche il Comune di Villasor. Al Consorzio è chiesto «di provvedere immediatamente con carattere di urgenza». E si ordina quindi di procedere il prima possibile agli «interventi finalizzati alla rimozione, trasporto e smaltimento presso idonee discariche autorizzate, dei rifiuti e materiali presenti nel sito, ricadente nel territorio comunale». Al Cisa viene demandato anche il «ripristino dei luoghi, al fine di scongiurare problemi di carattere igienico sanitario ed evitare pericoli di incendio».

Sicurezza

Ma quindi è stato l’incendio a spingere l’amministrazione ad agire? La risposta del sindaco Pinna a questa domanda è secca: «No, l’iter era già avviato». E a proposito di iter burocratici il sindaco Pinna aggiunge: «Il Cisa ha dato l’incarico ieri ad una ditta specializzata, a giorni inizieranno le operazioni». E per quanto riguarda il futuro? «La zona deve essere chiusa, abbiamo già comprato le recinzioni e tutto il necessario. Non si pensi che ci siamo svegliati oggi, questo è il risultato di un lungo iter e altre ordinanze sono state firmate. Abbiamo contattato la Regione, addirittura il Miistero, cercando di reperire fondi».