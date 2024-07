Ex zuccherificio, discarica a cielo aperto 

La minoranza: «Solo la superficialità ha impedito di eliminare questa vergogna». La maggioranza: «Queste sono illazioni, chi ci attacca non sa come si amministra al giorno d’oggi». Ancora una volta a Villasor si accende lo scontro politico su uno dei temi più dibattuti in paese: l’ex zuccherificio e i palazzoni di proprietà del Comune. Al centro della disputa, dopo lo sgombero degli occupanti abusivi, stavolta c'è la gestione dei rifiuti rimasti nell'area.

Le accuse

La minoranza, a fine maggio, aveva presentato un'interrogazione con la quale chiedeva numi su 25mila euro che il Comune aveva previsto di spendere per la situazione di «degrado ambientale» rilevata nell'area intorno alle palazzine dello zuccherificio, ora vuote. Con una risposta scritta firmata dal sindaco Massimo Pinna, l'amministrazione assicurava che gli interventi di bonifica ambientale «sono stati regolarmente eseguiti». Sempre Pinna aggiungeva: «Le interrogazioni i cui contenuti si rivelino delle vere e proprie illazioni come quella a cui si sta dando risposta, potrebbero turbare e minare la serenità dei funzionari interessati». Inutile dire che il dibattito non si è fermato ai banchi dell'aula consiliare.Efisio Pisano, ex sindaco di Villasor e ora capogruppo dell'opposizione, nei giorni successivi è tornato sull'argomento: «Nel momento in cui abbiamo presentato l'interrogazione eravamo certi che solo la superficialità avesse impedito di eliminare questa vergogna. La prova è la risposta sbrigativa che non tiene conto della delicatezza dell'argomento». In chiusura una stoccata: «Nessuno si faccia convincere che non si può chiudere questa storia per chi sa quale motivo. Nelle pieghe del bilancio si possono trovare risorse per bonificarlo tre volte ma non è compito nostro: altri sono pagati per trovare le risorse ed eliminare eventuali ostacoli».

La replica

«L'interrogazione presentata dal gruppo di minoranza – ribatte il sindaco Pinna – faceva intendere che quei 25mila euro non fossero stati spesi. Hanno preso un abbaglio, non sono riusciti a recuperare gli atti e hanno lanciato illazioni infondate. Sarebbe bastata una richiesta di accesso agli atti». Detto ciò: «Quella è un'area che ha subito ogni genere di abuso, i nostri fondi non sono sufficienti. Avevamo chiesto alla Regione dei finanziamenti che non ci hanno concesso, ora prenderemo contatto con il nuovo assessore». Infine: «Pisano dovrebbe conoscere le difficoltà dell’amministrazione. Mi fa pensare che non sappia come si amministri oggi, in un mondo diverso da quello di 20 anni fa».

