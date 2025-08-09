Ex zuccherificio, altri rifiuti abbandonati  

Ieri notte nella zona intorno all’ex zuccherificio qualche furbetto della spazzatura ha pensato di lasciare “un regalo”: buste colme di rifiuti. Un’inezia rispetto all’immondezzaio a cielo aperto nella zona intorno alla via Togliatti, ma tanto è bastato per far scattare la politica “tolleranza zero”, già annunciata dal sindaco Massimo Pinna negli scorsi mesi.

«Qualche ben pensante continua a buttare rifiuti anziché portarli all’ecocentro, aggravando i costi per la pulizia a discapito della comunità. In questi giorni abbiamo investito decine di migliaia di euro per ripulire la zona». Questo individuo, chiunque sia, rischia di pagare caro il prezzo di questa sua azione: «Nelle prossime ore verranno visionate le telecamere e con le nuove norme, oltre le sanzioni amministrative, il rischio è penale. L’hai studiata bene», chiude il sindaco riferendosi allo sconosciuto, «hai aspettato il passaggio dei barracelli ma qualcosa l’hai sbagliata». (m. pil.)

