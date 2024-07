Ex Zir, il rilancio entra nel vivo 

Nuovo regolamento per la fornitura idrica nell’ex Zir e una serie di progetti, tra cui il sogno della comunità energetica, nati grazie alla collaborazione tra Comune e titolari delle attività produttive per il rilancio della zona industriale di Iglesias.

La delibera

Nel nuovo regolamento, approvato dal Consiglio comunale e integrato nei giorni scorsi da una delibera della Giunta che ne specifica l'applicazione, sono stabilite le tariffe e le modalità per usufruire della fornitura di acqua industriale, con un prezzo unitario al metro cubo e un canone minimo da versare da parte dei titolari delle attività.I nuovi importi confermano le tariffe corrisposte in precedenza, con un prezzo unitario al metro cubo di 0,62 euro più Iva al 10 per cento, e con un canone minimo contrattuale corrispondente al consumo annuale di almeno 50 metri cubi d'acqua. Nei giorni scorsi l'assessorato alle Attività produttive ha incontrato i titolari delle attività presenti nella zona industriale per fare il punto sulla situazione e chiedere ai membri consorziati di procedere con l'allaccio dei contatori, in modo da stabilire i consumi di ogni singolo operatore e valutare il servizio. Oltre a questo, l'incontro con i membri del consorzio della zona industriale ha rappresentato un'occasione per programmare le future iniziative per lo sviluppo dell'ex Zir.

Gli obiettivi

«Vorremo dare vita ad una comunità energetica per produrre, consumare e scambiare energia prodotta attraverso fonti rinnovabili - spiega l'assessore alle attività produttive Daniele Reginali - e stiamo valutando ulteriori iniziative, come nuovi sistemi di promozione della zona industriale e la nascita di una fiera che unisca esposizione e commercio, da svolgersi, se le tempistiche lo consentiranno, nel prossimo autunno». Davide Loni, presidente del consorzio che riunisce le attività della zona industriale, sottolinea che «regolamentare le forniture idriche rappresenta un passo fondamentale per realizzare ulteriori interventi, come le altre opere di urbanizzazione e la fornitura di acqua potabile, passi necessari per attirare nuove imprese e dare linfa alla zona industriale, grazie soprattutto alla sinergia e alla collaborazione con l'amministrazione comunale». E Reginali aggiunge: «Il tutto per venire incontro alle necessità dei titolari delle attività e per investire sul tessuto produttivo della città e del territorio».

