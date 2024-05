Ex Zedda Piras, cantiere in autunno 

Da una parte un moderno complesso residenziale di recente edificazione, caratterizzato da volumetrie bianchissime, con parcheggi sotterranei e una piazza. Dall'altra i ruderi dell’ex distilleria Zedda-Piras, in disuso dal 1982 e abbandonata al degrado, con tetti crollati, muri pericolanti, erba alta, topi e rifiuti. Oggi tra viale Ciusa e via del Platano lo scenario è questo, ma tra qualche mese la “fase 2” della riqualificazione potrà finalmente incominciare e anche la parte vecchia cambierà volto. Le fatiscenti strutture della distilleria, sorta ai primi del Novecento, saranno messe in sicurezza e restaurate, a cominciare dalla splendida ciminiera, memoria del glorioso passato industriale, che rende iconico lo skyline della zona.

Oltre 27mila metri quadri

L’area, una superficie di circa 27 mila metri quadri all'ingresso di Pirri, appartiene attualmente alla società “Am Building”. «La fase 1 del recupero», spiega il progettista Tonino Fadda, titolare dell’omonimo Studio di architettura, «si è conclusa con la realizzazione dei due palazzi bianchi e della piazza. Non appena sarà possibile ci dedicheremo anche alla zona vecchia». Dove l’intervento sarà più conservativo. «Saranno mantenuti i caseggiati dell’ex fabbrica e ovviamente resterà la ciminiera, che per noi è importantissima». Entrambi gli interventi, fase 1 e 2, rientrano in un unico Piano attuativo approvato nel 2010.

I lavori nel lotto contiguo alla nuova piazza sarebbero già dovuti partire, ma si sono verificati intoppi. «Nella parte vecchia sarebbero dovuti sorgere uffici e un residence», riferisce Fadda, «ma da parte del Comune c’erano perplessità sul residence, col rischio che si rendesse necessario un nuovo passaggio in Consiglio. Noi riteniamo che la destinazione d’uso sia stata rispettata e che dal punto di vista amministrativo sia tutto a posto, ciononostante al fine di accelerare i tempi abbiamo deciso di non realizzare più il residence bensì solo gli uffici».

Al momento lo Studio sta dunque riprogettando la parte destinata in origine a residence. «Nel giro di un mese e mezzo contiamo di presentare il progetto», conclude Fadda, «e se per gli uffici comunali non ci saranno problemi i lavori potrebbero partire già in autunno. Senza nuovi passaggi in Consiglio». Dureranno due anni per un costo di 12-15 milioni di euro.

La storia

A sintetizzare la storia della distilleria, produttrice del noto liquore a base di mirto, è l’ex presidente della Commissione Urbanistica del Comune, Antonello Angioni. «La Zedda Piras nasce nel 1854 ad opera di Francesco Zedda, che associa al cognome paterno (Zedda) quello materno (Piras)», ricorda, «fino al 1854 commerciava vino alla Marina. II primo vero stabilimento sorge a Pirri, ma non in viale Ciusa, bensì dalle parti della lottizzazione Ambu, dove c’era il convento degli Agostiniani, a breve distanza da Villa Pollini. Alla morte del fondatore, nel 1904, le redini passano ai figli. Comincia la costruzione del nuovo impianto di viale Ciusa». L’attività prosegue fino agli anni ‘80. Poi la produzione si trasferisce ad Alghero. Nel 1994 la Zedda-Piras entra in Sella & Mosca. Nel 2001 viene acquisita dal gruppo Campari.

