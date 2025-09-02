Ex voto, un tesoro in vetrina 

Sabato e domenica prende il via a Bitti la 24 esima edizione di Autunno in Barbagia, diventata un fenomeno popolare in cui 32 Comuni della Barbagia, fino a dicembre, saranno coinvolti nella promozione del territorio. Bitti segna l’esordio di quello che si è dimostrato come l’evento turistico per eccellenza. Qui la due giorni è occasione non solo per mettere in mostra produzioni artigianali e alimentari, tradizioni e l’antico canto a tenore, ma anche la forza del culto religioso espresso in un’esposizione speciale dal titolo “Gratzias – In caminu pro chitare promissas”.

Antichi gioielli

La mostra sarà inaugurata venerdì alle 18 nelle chiese della Madonna delle Grazie e di san Michele e rimarrà aperta fino al 10 settembre. L’iniziativa è dedicata ai monili ex voto donati nei secoli alla Madonna dell’Annunziata, custodita in un villaggio-santuario del 1500 a decine di chilometri dal paese in direzione di Lodè. Esposti centinaia di gioielli d’oro e preziosi, tavole dipinte, ricami, antichi rosari, amuleti e talismani. Uno straordinario viaggio in cui racconti, storie e leggende popolari si intrecciano con la vita privata, le gioie e i patimenti di una comunità. Un viaggio attraverso secoli di fede, curato dallo studioso Tino Basile e organizzato grazie al contributo del Comune di Bitti e al sostegno della Fondazione di Sardegna e della Provincia di Nuoro, frutto di un lavoro congiunto con le parrocchie e i comitati dei santuari dell’Annunziata e di Bonaria.

Identità

«Dopo aver scritto decine di progetti e realizzato mostre in numerosi paesi della Sardegna l’appuntamento di Bitti è un ritorno alle origini, dove tutto ha avuto inizio», spiega Basile richiamando «storie preziose di santi e demoni, dove i concetti di sacro e profano si incontrano creando un sincretismo magico-religioso». «Con grande soddisfazione, dopo due anni di intenso lavoro, l’amministrazione comunale aggiunge un altro appuntamento nel segno del rafforzamento della cultura identitaria, attraverso il racconto della fede mariana che contraddistingue il paese», dice Mario Sanna, consigliere e delegato alla Cultura per il Comune. Per il parroco don Totoni Cossu «esporre questi tesori significa creare un legame con la storia del passato. Un modo per rendere le radici più forti evitando di perdere l’identità».

