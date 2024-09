Ex volontario nelle brigate per Kiev, pentito di aver votato Trump 

Washington. «Ho un biglietto di sola andata. Morirò qui». Nell’aprile del 2022, poco più di un mese dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il 58enne Ryan Wesley Routh arrivò a Cracovia assieme ad altri europei di mezza età con l’obiettivo di combattere al fianco delle forze di Kiev. C’era l’avvocato in pensione che distribuiva dolcetti ai bambini ucraini, l’ex soldato irlandese della Legione Straniera e poi lui, il futuro attentatore di Donald Trump, avvolto in una bandiera americana, con i capelli tinti dei colori dell’Ucraina e l’idea di arruolarsi nella “brigata internazionale”, pur non avendo alcuna esperienza militare.

Originario del North Carolina, trasferitosi alle Hawaii nel 2018 dove ha aperto un’impresa edile, Routh ha una lunga fedina penale, dal possesso di droga alla guida senza patente. Una moglie, tre figli di 23, 27 e 29 anni, è un donatore di candidati e cause democratiche ed è politicamente molto attivo sui social. «Alle elezioni di novembre in gioco c’è la democrazia e non possiamo fallire», aveva scritto su X il 22 aprile, ricorrendo alle parole spesso usate da Joe Biden in campagna elettorale. Nello stesso giorno aveva consigliato proprio al presidente, che allora era ancora candidato, di far ruotare la sua campagna intorno all’idea di una «America democratica e libera» perché Trump «vuole rendere gli americani schiavi contro i padroni». Dopo il tentato assassinio dell’ex presidente a Butler, Pennsylvania, Routh ha invitato Biden a visitare le vittime dei colpi di Thomas Crooks e partecipare al funerale del pompiere ucciso. Nel 2016 aveva dichiarato di aver votato per Trump e poi ha sostenuto un ticket repubblicano alla Casa Bianca con Vivek Ramaswamy e Nikki Haley.

RIPRODUZIONE RISERVATA