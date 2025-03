Ex Villaservice, stop al bando 

Fermo il servizio per il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani: è crollata una parte del tetto nel capannone dell’impianto del Consorzio industriale di Villacidro. C’è di più: è stata sospesa in autotutela la procedura di gara milionario per l’affidamento della conduzione e sorveglianza dell’impianto di discarica. Problemi che continuano ad avvicendarsi uno dopo l’altro nella storia infinita dell’ormai ex Villaservice.

Punto e a capo

Lo stop, arrivato a sorpresa con una nota sul sito dell’ente provinciale del Medio Campidano, non lascia dubbi: «Si comunica la sospensione in autotutela della procedura; bloccato il termine del ricevimento delle offerte fino a nuovo avviso, con il quale saranno fornite indicazioni e chiarimenti per la partecipazione alla procedura. Gli operatori economici sono invitati a visionare costantemente il sito istituzionale della centrale unica di committenza». Di seguito le motivazioni legate al cambiamento delle «condizioni economiche di affidamento del servizio e del conseguente aggiornamento della gara, considerata la situazione attuale dell’impianto». Riferimento alle verifiche ispettive e relazioni tecniche da cui è emerso che la sezione relativa al compostaggio necessita per il suo riavvio di interventi di manutenzione straordinaria, compresa la sistemazione del tetto, che ne escludono l’utilizzo nei termini previsti dalla procedura di gara. E poi anche perché, dopo la pubblicazione del bando del gennaio scorso, con scadenza il 3 marzo, per un importo a base d’asta di 5 milioni e 795mila euro, gli operati economici interessati alla gestione hanno riscontrato alcune criticità negli atti di gara. «In seguito alla richieste di chiarimenti – ricorda il presidente del Consorzio, Enrico Caboni – giunte in vicinanza della scadenza di presentazione delle offerte, abbiamo ritenuto doverosi opportuni approfondimenti, indispensabili per non incorrere nella necessità di un’eventuale revisione progettuale del servizio». Fra tante osservazioni quella sollevata da più imprenditori è riferita al requisito di partecipazione a un progetto analogo di conduzione di un impianto di discarica, con potenzialità di compostaggio di almeno 80mila tonnellate: perché questa misura dal momento che l’impianto in gara ne può trattare fino a 10mila?

Acque reflue

È andato a buon fine il secondo bando di 5 milioni per la gestione dell’impianto di potabilizzazione e del sistema idrico-fognario. «Le buste con le offerte – dice ancora il presidente Caboni – sono diverse. C’è un leggero ritardo per la verifica della regolarità e affidamento provvisorio, problemi personali del responsabile ci hanno obbligato a nominare un sostituto, un commissario tecnico. Questione di giorni. I risultati saranno resi noti il prima possibile».

