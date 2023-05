Ex Vetreria, rinviata la Festa del km equo a causa delle previsioni meteo avverse 

È stato annullato a causa delle previsioni meteo avverse, l’appuntamento previsto per domani alle 10 all’ex Vetreria di Pirri con “Naturalmente locale - Festa del km equo”, l’evento ideato e organizzato da Mesa Noa Food Coop e dalla Municipalità di Pirri, in collaborazione con Cada Die Teatro, per raccontare un’altra economia e società più equa e sostenibile.

La nuova data non è stata ancora ufficializzata, ma gli organizzatori stanno pensando di rimandare di una sola settimana l’appuntamento al parco di via Italia: curiosi e pubblico dovranno dunque pazientare ancora qualche giorno per dialogare con i produttori.

RIPRODUZIONE RISERVATA