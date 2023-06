Ex Vetreria, domani la festa del km equo 

Annullata per maltempo a metà maggio, “Naturalmente locale, la festa del Km equo”, ideata e organizzata da Mesa Noa Food Coop, è pronta a sbarcare, domani alle 10, all’Ex Vetreria di via Italia per raccontare un’altra economia e un’idea di società più equa e sostenibile.

Superare la logica del profitto a favore di un’economia basata sulla relazione, sulla dignità del lavoro e sul rispetto dell’ambiente, creare comunità inclusive, promuovere reti solidali e partecipative: sono i temi al centro della giornata, animata dalle tante realtà che sperimentano percorsi di cambiamento.

Presenti i produttori della rete Mesa Noa, piccoli agricoltori e artigiani che custodiscono e preservano la diversità biologica e culturale del territorio. Alle 16 verrà proposto il documentario “Mesa Noa”, del regista Daniele Atzeni, sull’esperienza comunitaria della cooperativa Mesa Noa, che ne racconta il percorso a partire dal progetto di un piccolo gruppo di persone fino all’apertura a Cagliari del primo emporio collaborativo autogestito della Sardegna che oggi conta oltre 300 socie e soci.

In serata tre spettacoli chiuderanno la manifestazione: alle 18,30 Monica Murgia- Monsun - danzerà su un brano del Seicento di Athanasius Kircher nella versione dell'Arpeggiata, celebre gruppo europeo di musica antica. Alle 19, invece, ci sarà “Thalassaki”, l’incursione letteraria itinerante con Teatridimare Compagnia Cajka. Mentre all’imbrunire si balla con il Dj Set di Micfo.

“Naturalmente Locale - Festa del km equo” si svolge grazie al patrocinio della Municipalità di Pirri, che ha dato gli spazi dell’Ex Vetreria e alla collaborazione della Compagnia Cada Die Teatro.

