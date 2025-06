Ex universitari, nasce UniCa Alumni  

Venerdì l’Università inaugura ufficialmente l’associazione UniCa Alumni, il progetto dedicato a tutte le persone che, nel tempo, hanno attraversato l’Ateneo per studio, lavoro o passione.

L’evento, che si svolgerà all’Exmà con inizio alle 17,30, sarà l’occasione per presentare visione e obiettivi dell’iniziativa, ma anche e soprattutto un momento di incontro e condivisione tra generazioni di alumnae e alumni dell’Ateneo.

Il programma prevede una tavola rotonda e una serie di conversazioni con ex studentesse ed ex studenti che racconteranno percorsi, idee, esperienze. Sarà inoltre possibile visitare la mostra “UniCa tra passato e futuro”, allestita per l’occasione, e gli spazi dedicati alle diverse facoltà, pensati per raccontare volti, storie e tracce lasciate nella vita universitaria.

Nel corso della serata verrà conferito, per la prima volta, il Premio Lumina, riconoscimento simbolico assegnato dall’Università di Cagliari a una figura che ha dato prestigio e visibilità all’Ateneo attraverso il proprio impegno, la propria carriera e il proprio esempio. L’iniziativa si concluderà in un clima festoso e partecipato, con musica dal vivo, interventi artistici e un DJ set.

L’evento è aperto e gratuito.

