Ex Terrazza, nuovo gestore 

L’ex Terrazza di Nora, locale di proprietà del Comune, ha un nuovo gestore: ad aggiudicarsi il bando per l’assegnazione del bar ristorante a due passi dal parco archeologico è stato il raggruppamento di aziende locali Agma-Mr Jingles, a fronte di un canone di concessione di 69.650 euro annui, per i prossimi 12 anni.

La svolta

Il locale prenderà il nome di "Rada di Nora”, resterà aperto per 10 mesi all’anno e sarà concepito per attirare i turisti dell’area archeologica. Verrà inoltre fornito di un servizio di docce esterne per i bagnanti nella parte retrostante, in posizione riservata e facilmente raggiungibile dalla spiaggia. I volumi di investimento a carico del privato saranno suddivisi in due diverse categorie: lavori edili per circa 700mila euro, e altrettanti per arredi, allestimenti e attrezzature. Il progetto è stato redatto dallo studio di architettura del cagliaritano Mario Dal Molin e si è aggiudicato la gara – tra 4 diversi partecipanti - dopo una valutazione da parte della commissione che lo ha ritenuto di particolare pregio e all’altezza del contesto storico paesaggistico e naturalistico in cui si inserisce.

La gestione

il Comune ora punta a trovare un gestore anche per “Is cumbessias”, il locale conosciuto da tutti più come il bar di “Tziu Pirinu” che come Nora beach palm: dopo il primo tentativo infruttuoso, a giorni gli uffici bandiranno una nuova gara.

Soddisfatto per aver trovato un gestore per l’ex Terrazza, il sindaco, Walter Cabasino: «Faccio i miei migliori auguri agli imprenditori. Questo importante investimento privato sarà l’occasione per valorizzare ancora di più l’area di Nora che tra poco sarà completata anche con i lavori nella chiesa di Sant’Efisio nella casa del parroco, con un intervento di 340 mila euro finanziato dalla Città metropolitana di Cagliari, con il quale stiamo restaurando le facciate e le strutture interne. Per quanto riguarda l’altro locale della zona, è tutto pronto per lanciare una nuova gara: la prossima estate entrambe le strutture saranno operative».

Per Donatella Fa, assessora alle Attività produttive e al Turismo, rivitalizzare i locali di Nora significa dare una nuova spinta all’offerta turistica del paese: «Non posso che congratularmi con coloro che si sono aggiudicati la gara grazie a un progetto di altissimo livello, che ben si inserisce in un'area di grande importanza e pregio sotto molteplici punti di vista. Confidiamo si affianchi a questa apertura anche quella di “Is cumbessias” in modo da avere un offerta turistica di tutto rispetto, capace di dare a Nora il risalto che merita».

RIPRODUZIONE RISERVATA