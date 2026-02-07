Ex Sulcitana, l’alleanza dei sindaci 

Non più semplici rattoppi o interventi a macchia di leopardo, ma una rinascita strutturale per un’arteria che definire critica è riduttivo. La cronaca dell’ex Statale Sulcitana, il rettilineo di 1,3 chilometri che unisce Assemini e Decimomannu (assumendo rispettivamente i nomi di via Cagliari e via Nazionale), ha vissuto in questi giorni un incontro che sa di svolta: il sopralluogo congiunto dei sindaci Mario Puddu e Monica Cadeddu. L’incontro, giovedì scorso, ha segnato il passaggio dalla fase delle segnalazioni a quella della pianificazione strategica. Accompagnati dalle assessore Alessia Meloni e Francesca Salis e dai tecnici dei rispettivi uffici Lavori pubblici, i due primi cittadini hanno toccato con mano una situazione che i residenti della località Su Carroppu e i pendolari definiscono «un terno al lotto» quotidiano.

Le criticità

Il quadro emerso dai rilievi tecnici e fotografici è impietoso. Le piogge torrenziali delle ultime settimane hanno dato il colpo di grazia a un manto stradale già logorato da anni di usura. Le radici dei pini e degli eucaliptus hanno sollevato l’asfalto creando dossi che, uniti alle voragini aperte dal transito di mezzi pesanti e pullman, rendono la carreggiata un percorso a ostacoli. A questo si aggiungono i ripristini approssimativi dopo la posa della fibra ottica e una segnaletica sbiadita dal tempo.Il sopralluogo ha evidenziato carenze croniche: aree di attesa per i pendolari Ctm, corsia di decelerazione per accedere all’Ecocentro asseminese, dissuasori per limitare l’eccesso di velocità, illuminazione notturna adeguata.

La collaborazione

«La situazione è inaccettabile», ha dichiarato Mario Puddu: «I piccoli interventi dei nostri manutentivi possono solo mitigare il pericolo immediato, ma la Assemini-Decimo richiede un intervento drastico». Sulla stessa linea Monica Cadeddu, che ha sottolineato come la collaborazione tra enti sia l’unica via d’uscita: «Abbiamo raccolto la documentazione necessaria per presentare una richiesta di finanziamento alla Regione o alla Città Metropolitana».

Il piano d’azione

Intanto che si attende l’esito della richiesta di fondi sovracomunali, l’amministrazione di Decimomannu ha già annunciato un intervento tampone per chiudere le buche più profonde. Entrambi i sindaci sono stati chiari: «Finché il terreno non sarà completamente asciutto e non arriveranno risorse importanti, la prudenza deve essere massima». In attesa dei cantieri, l’invito rivolto alla cittadinanza è quello di utilizzare, ove possibile, la Statale 130 come alternativa più sicura. La battaglia per trasformare la via Cagliari-Nazionale in una strada moderna e sicura è solo all’inizio, ma per la prima volta Assemini e Decimomannu puntano a un unico obiettivo: «Gli uffici stanno preparando una relazione e il progetto verrà affidato a dei progettisti», dicono Cadeddu e Puddu. E i costi? Per ora è ancora presto definirli.

