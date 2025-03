Ex strada ferroviaria, lavori e polemiche 

È polemica a San Gavino sulla pulizia effettuata dall’amministrazione comunale nell’area dell’ex tracciato ferroviario che ricade nel sito di interesse nazionale (Sin). Si tratta di un’area che presenta vincoli di tipo ambientale e paesaggistico che non permettono determinati interventi come si è verificato invece nei giorni scorsi. Lo rimarcano i consiglieri di minoranza Angela Canargiu e Nicola Ennas: «Nell’area dell’ex ferrovia – il materiale presente è fortemente inquinato (analisi alla mano) da attività derivanti dal passaggio dei treni e non può assolutamente essere movimentato se non per essere avviato presso impianto apposito. Questi giorni invece, sono stati visti mezzi comunali e operai intervenire esattamente in questa area. In particolare un mezzo comunale è stato visto spianare una strada esattamente dove prima erano presenti i binari, ma l'intervento dei mezzi è evidente anche in diverse altre zone dell'area».

La critica

Ma non è questo l’unico problema perché, per i due esponenti dell’opposizione, anche la vegetazione, rimossa da aree inquinate, dovrebbe essere preventivamente trattata per evitare che risulti un rifiuto speciale pericoloso. «Ora – aggiungono Nicola Ennas e Angela Canargiu - ci sono cumuli di materiale vegetale, derivante dalle manutenzioni, in attesa di essere avviati al recupero. Tuttavia, da segnalazioni pervenute a noi, pare che parte del verde derivante dalle manutenzioni comunali generiche venga stoccato in terreno comunale a Funtan'e Canna piuttosto che un impianto di trattamento e sarà nostra cura verificare la veridicità di queste segnalazioni etutta la documentazione della movimentazione del materiale presso impianti dedicati».

La replica

Ma il sindaco Stefano Altea taglia corto e parla di risultati concreti dopo anni di abbandono: «Dopo tantissimi anni abbiamo reso fruibile l'area retrostante la vecchia stazione per la realizzazione di una gara di duathlon e, in prospettiva, per molte altre circostanze. Si è recintata l'area asfaltata per separarla da quella dei vecchi binari perché non in sicurezza. Gli operai hanno anche provveduto a pulire l'area dalla vegetazione spontanea per mettere in sicurezza l'area come da obbligo contrattuale con Rfi. I mezzi si sono limitati alla pulizia della vegetazione superficiale dell'ex tracciato perché finché non si rivedrà lo sciagurato contratto di comodato con Rfi (fatto dalla precedente amministrazione nel 2017) sull'intero sedime, non c'è alcun interesse della comunità a utilizzare ulteriori risorse pubbliche».

