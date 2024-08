Ex stazione di servizio, riprese le trattative per riqualificare l’area 

A San Gavino, dopo un lungo stop che dura da anni, riprenderanno a breve i lavori di lavori di dismissione del vecchio distributore Agip in piazza Cesare Battisti, a due passi dalla vecchia stazione, dove ancora oggi la rete metallica circonda l’intera area che attende ancora di essere riqualificata. Lo annuncia il sindaco Stefano Altea: «Nei giorni scorsi abbiamo incontrato i rappresentanti di Eni Rewind per la riqualificazione e restituzione di piazza Cesare Battisti. Gli uffici comunali sono al lavoro per predisporre delle linee progettuali da sottoporre a Eni per la condivisione del progetto definitivo che verrà eseguito e finanziato da questi ultimi». Nelle prime settimane di settembre, aggiunge il sindaco, «ci sarà un nuovo incontro per definire questi aspetti e contiamo di restituire ai sangavinesi una delle piazze storiche del paese. Con l'assessore Fabio Orrù, che ha la delega al decoro urbano e con il resto della maggioranza, valuteremo le varie idee per una rinascita di quell'area del paese che ha perso con il tempo la centralità che possedeva».

Con la ripresa dei lavori potrà andare avanti la riqualificazione dell’area della vecchia stazione, che ha sempre rappresentato il cuore pulsante del paese. I locali della ex biglietteria ora ospitano la sede dell’Unione dei Comuni. Dalla chiusura della stazione ferroviaria nel 2007 residenti e attività commerciali della zona tardano a vedere i segnali concreti di rilancio annunciati più volte dalle precedenti amministrazioni. Nel 2017 i consiglieri Lorenzo Argiolas, Nicola Garau, Silvia Mamusa, Simone Angei e Giusy Chessa avevano presentato sullo stato dei lavori nell’ex distributore un’interrogazione al sindaco Carlo Tomasi. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA