Ex stazione di servizio: quasi ultimati i lavori in piazza Battisti 

Dopo anni di abbandono e degrado, a San Gavino si avviano ormai a conclusione i lavori dell’area del vecchio distributore Eni (ex Agip), dismesso da anni, in piazza Cesare Battisti, vicino alla vecchia stazione. Si tratta di un primo passo per la riqualificazione di una zona del paese trascurata da quasi 18 anni, quando ci fu il trasferimento della stazione ferroviaria.

«Dopo mesi di incontri e trattative con l'Eni – annuncia il sindaco Stefano Altea – a giorni l’area verrà restituita ai sangavinesi. L'intervento non comporterà alcun costo per le casse comunali grazie all'impegno della società Eni Rewind. Quattro ulivi verranno donati dalla società Portovesme s.r.l. Questo intervento è uno dei tanti in corso per migliorare il decoro urbano del paese che, grazie all'impegno dell'assessore Fabio Orrù, sta dando i primi evidenti frutti».

Nelle vicinanze da alcuni mesi anche i locali della ex biglietteria ospitano la sede dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”. Residenti e attività commerciali della zona tardano a vedere i segnali concreti di rilancio annunciati più volte dalle precedenti amministrazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA