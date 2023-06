Ex stazione, cade un eucaliptus 

Attimi di paura a San Gavino, nel cuore del paese. All’improvviso, a due passi dal vecchio tracciato della ferrovia, nella strada che porta all’ufficio del lavoro e al museo delle due fonderie, è caduto un enorme albero di eucaliptus: per fortuna al momento dello schianto nessuno transitava nella strada alberata. Distrutta una panchina posta tempo da contro le discriminazioni. Ora in paese ci si interroga sulla manutenzione del verde e sullo stato di degrado di alcune zone. Fra queste il tracciato della vecchia stazione: a rischio di incendi, rappresenta un pericolo per centinaia di residenti.

«Sembra che solo ora, a fine mandato, si parlerà del piano del verde con un'analisi dello stato delle piante esistenti», attacca il consigliere del gruppo misto Stefano Altea: «È davvero imbarazzante che si discuta di questo tema quando ormai mancano pochi mesi alla fine del mandato di questa giunta comunale. Questa è un’ulteriore riprova che è mancata del tutto una seria programmazione iniziale».

«Nella vecchia ferrovia proliferano ratti e zecche», denuncia Gianni Palombo, volontario dell’associazione Anpana: «Ma in tutto il paese ci sono troppe aree abbandonate». Fra queste, quella delle ex casermette: negli immobili acquisiti da anni dal Comune si sono accumulati rifiuti di ogni tipo. Anche pericolosi, sottolinea Palombo: «Il degrado è sotto gli occhi di tutti. Andrebbe fatta subito una bonifica cercando di individuare chi abbandona i rifiuti».

