Ex statale 131, nuove fermate  per gli autobus  

Da un punto sul lato della carreggiata, senza marciapiede e in cattive condizioni a causa degli incivili che vi buttavano dei rifiuti, a uno spazio pulito e illuminato. Sono state ripristinate le fermate Arst dette “Cantoniera” sulla ex 131 che passa accanto a Sestu.

Una strada ricca di centri commerciali e negozi, i cui lavori di riqualificazione da parte della Città Metropolitana stanno volgendo al termine. Quasi un anno di passione, tra disagi legati al traffico, perché per un periodo le corsie da 4 erano ridotte a 2. Ora la strada ha un nuovo spartitraffico, nuova illuminazione, nuovo marciapiede, e anche un attraversamento pedonale rialzato. Tutto per poter fare un giro nella zona anche a piedi, in sicurezza. «Le fermate certamente più sicure del passato, aumentano le possibilità di collegamento da e verso Cagliari», spiega Arst, «tutte le corse in transito le rispettano, e questo contribuisce ad aumentare l’offerta delle corse per chi abita o lavora nella zona di Cortexandra».

RIPRODUZIONE RISERVATA