Ex stallaggio Meloni, i progetti bloccati tra rovine e degrado 

Le intenzioni erano gloriose: una foresta urbana in centro città, con area giochi, centro culturale, orto urbano, labirinto e pannelli solari. La Regione puntava su nuovi uffici, con auditorium, sala stampa e mille nuovi parcheggi distribuiti su due piani interrati. Tutto fermo perché in realtà, nell’ex stallaggio Meloni in viale Trieste, l’unica cosa che avanza sono degrado e proteste.

Presente impietoso

Quattordicimila metri quadrati - di fronte all’ufficio postale - di fatto abbandonati, con gli scheletri delle vecchie strutture abitate da disperati e dove la raccolta differenziata - non di competenza comunale - non funziona. «Lo stato di prigionia di questo angolo della città non è più tollerabile. È un pessimo biglietto da visita per Cagliari»: sintesi impietosa, che il presidente della commissione Patrimonio, Marcello Polastri, mette nero su bianco e ribadisce a voce. «Nel 2019 il Consiglio comunale si è espresso approvando un ordine del giorno da me presentato, con il quale si impegnava il sindaco a promuovere il progetto per la creazione della Foresta urbana e ad avviare le interlocuzioni necessarie con la Regione per siglare un accordo». A distanza di quattro anni, tutto tace.

L’area contesa

Nell’area di proprietà della Regione, inserita nel piano per la riorganizzazione degli uffici e sotto la lente del Comune, sembra più che altro regnare la disorganizzazione. Esiste una delibera regionale del 2015 nella quale si ipotizzava la creazione di un multipiano per la sosta e di un edificio destinato ai dipendenti dei vari assessorati. Obiettivo ripreso da un emendamento alla legge di stabilità approvato dal Consiglio regionale il primo febbraio e in contrasto con la volontà di Palazzo Bacaredda. Documento al quale ha fatto seguito - cinque giorni dopo - una richiesta di dibattito partita dal Comune e finalizzata a un accordo di programma. Una sorta di braccio di ferro cui ha preso parte anche il ministero della Cultura, che a fine maggio ha messo il sigillo sull’ex Caserma Trieste, dichiarata di interesse culturale-storico-artistico e quindi tutelata. Da allora è tutto fermo. «Un altro spazio sottratto ai cittadini da tempo e trasformato in discarica in pieno centro, accanto a case e negozi, alloggio per abusivi», interviene la consigliera Enrica Anedda: «Mi aspetto che in tempi rapidi la Regione provveda a un’accurata pulizia e abbandoni l’idea del cemento, stanziando le somme necessarie per creare uno spazio verde a disposizione della collettività».

Derby e militari

In attesa di scoprire che cosa riserva il futuro, resta comunque il passato glorioso dell’area, che era sorta come deposito di carri merci e poi fu la sede del primo derby calcistico isolano. È l’8 settembre del 1920: nell’ex stallaggio Meloni si brinda, c’è pure una madrina. Sul campo di terra battuta si affrontano il Cagliari football club e la Torres, alla quale padroni di casa concedono la maglia rossoblù ma certamente non la vittoria: 5-2, con tripletta di Figari ,che lascia i torresini con l’amaro in bocca. E si riprende a brindare. Archiviata la parentesi calcistica gli spazi, nel 1936, passano all’Aeronautica militare, poi al ministero della Difesa. Dal 1968 la Caserma è gradualmente dismessa, sino alla cessione alla Regione cinque anni dopo, che a sua volta la concede in uso al Comune: la decisione del Municipio è farne la sede dei Vigili urbani. Oggi ci sono solo degrado e belle intenzioni rimaste sulla carta.

