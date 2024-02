Ex sindaco di Buggerru in campo 

Si arricchisce di particolari curiosi lo scenario politico a Calasetta, in vista delle prossime elezioni amministrative di giugno. Per risolvere la situazione politico amministrativa della cittadina turistica, un gruppo di persone ha chiesto aiuto a Silvano Farris, già sindaco per ben due mandati ma a Buggerru, suo paese natale.

La scelta

Da una decina d’anni, l’ex primo cittadino che di professione fa il fisioterapista, vive a Calasetta dove ha detto sì a chi gli ha chiesto di mettere a disposizione la sua esperienza da sindaco. «Bisogna recuperare la coesione sociale - ha detto Silvano Farris - a tal proposito, credo che la mia candidatura possa rappresentare un’opportunità, proprio perché sono slegato da appartenenze a gruppi o interessi veri o presunti che negli anni, a mio parere, credo abbiano minato la coesione del tessuto sociale di Calasetta. E io non conosco un paese che possa riagganciare un vigoroso sviluppo senza risolvere questa situazione». Alla ricetta dell’eventuale soluzione, Farris abbina la sua squadra. «Un mix di esperienza, abbinata anche a giovani che sono l’innesto per un ricambio generazionale rivolto al futuro, senza connotazione partitica, bensì con natura assolutamente civica».

Gli avversari

La discesa in campo del nuovo candidato a sindaco, non sposta di un millimetro il ruolino di marcia dell’altro gruppo, quello che da qualche mese sostiene la candidatura a sindaco di Antonello Puggioni, calasettano doc, il primo ad aver ufficializzato la sua prossima discesa in campo. «Una squadra al completo e coesa, su un principale obiettivo: il potenziamento del segmento turistico - dice Antonello Puggioni - un settore strategico, volano per lo sviluppo economico della nostra comunità, per il quale abbiamo recentemente dato il via agli incontri fissati con tutte le attività economiche del paese, primo fra tutti l’alberghiero, con l’intento di ascoltare in primo luogo le esigenze principali delle varie categorie e concordare insieme le eventuali linee programmatiche da percorrere. Naturalmente il nostro sguardo è rivolto anche ad altri settori strategici come la pesca, l’agricoltura, l’edilizia turistica e l’importante apporto delle associazioni. A breve termine avrò il piacere di presentare ufficialmente la squadra che mi pregio di capeggiare. Tuttavia rivolgo il mio “in bocca al lupo” all’unico (fino ad ora) contendente, auspicando una corretta campagna elettorale, all’insegna del rispetto e priva di colpi bassi, da qui fino alla scadenza del 8-9 Giugno».

Due formazioni nette e chiare, quella guidata dall’ex sindaco di un paese costiero quindi a tratti molto simile, Buggerru, oppure quella dell’ex consigliere comunale che cita il compianto Adriano Aversano come esempio di sindaco ideale. Tutto attorno, per ora, silenzio assoluto.

