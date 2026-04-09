Ex sindaco di 97 anni muore 4 giorni dopo l’incidente 

Ha lottato per quattro giorni, ma alla fine le ferite riportate nel terribile incidente stradale il giorno di Pasquetta gli sono state fatali: Capoterra dice addio a Giuseppe Frau, sindaco della cittadina tra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Sessanta, morto ieri a 97 anni.

L’incidente

L’ex primo cittadino era rimasto gravemente ferito dopo che la Citroen C3 sulla quale viaggiava con i figli Marco e Antonio era stata travolta sulla Strada provinciale 91, nei pressi del cantiere della Teknoservice, da un’auto sbucata a tutta velocità da una strada laterale.

L’impatto è stato terribile, l’auto in cui viaggiavano Giuseppe Frau e i figli si è capovolta più volte, mentre l’altra vettura faceva perdere le proprie tracce senza prestare loro soccorso. Quando i carabinieri della Radiomobile di Cagliari sono giunti sul luogo dell’incidente, dell’auto pirata non c’era alcuna traccia.

Il ricovero

Dopo i soccorsi, Giuseppe Frau è stato ricoverato in rianimazione all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, con diciotto costole rotte e vari traumi. Il suo cuore, a dispetto dell’età, ha combattuto per giorni: ieri, il decesso.

Dopo la morte dell’ex sindaco è caccia al guidatore dell’auto pirata, che dovrà ora rispondere non più solo di omissione di soccorso, ma anche di omicidio stradale.

Il ricordo

Giuseppe Frau era diventato sindaco nel 1958, e lontano dalla politica aveva lavorato come operaio nell’azienda di Sgaravatti: fu sotto la sua amministrazione che si realizzarono i primi sottoservizi di Capoterra, un’opera di grande importanza che contribuì a rendere più moderno il paese.

Gildo Atzori, vicecomandante della polizia locale e nipote di Giuseppe Frau, ricorda lo zio ucciso da un’auto pirata e rimarca la pericolosità di quel tratto della Strada provinciale 91: «Mio zio è stato un grande lavoratore, chi ancora ricorda il suo mandato da sindaco racconta di come fosse sempre presente nei cantieri aperti in tutto l’abitato per controllare che tutto andasse per il verso giusto. Chi ha investito l’auto sulla quale viaggiano lui e i miei cugini non si è neppure fermato per aiutarli: quell’incrocio a raso è pericolosissimo e occorrono interventi urgenti per impedire che si verifichino ancora incidenti simili».

Camera ardente

I funerali di Giuseppe Frau si terranno domani, ma già da oggi l’amministrazione comunale ha disposto l’apertura della camera ardente in Comune – come dispone il cerimoniale per la morte di chi ha ricoperto l’incarico di sindaco - per permettere a tutti i cittadini di rendergli omaggio: «Credo sia doveroso tributare l’ultimo saluto a chi ha permesso a Capoterra di progredire, proprio come ha fatto Giuseppe Frau», ha dichiarato commosso l’attuale promo cittadino Beniamino Garau.

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