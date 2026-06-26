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Piscinas.
27 giugno 2026 alle 00:11

Ex sindaco contestato dall’opposizione 

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A Piscinas esplode la polemica già nella riunione d'insediamento del Consiglio comunale. Il nuovo sindaco, Giacomo Bachis, ha prestato giuramento e ha ufficializzato la nomina della vicesindaca e assessora Camilla Concas, e degli assessori Orsolina Atzori e Mariano Cogotti, ex sindaco, che ricoprirà il ruolo di assessore tecnico.

Proprio su quest’ultima scelta è scattato l’attacco del consigliere capogruppo di minoranza, Gian Luca Trastus, ovvero colui che ha perso la sfida contro Bachis per la poltrona del primo cittadino. Trastus è intervenuto nel corso dell'assemblea «per esprimere – ha detto - alcune perplessità riguardo alla nomina dell'assessore ai Lavori pubblici di Mariano Cogotti. Ritengo non abbia le competenze per svolgere il ruolo di assessore ai Lavori pubblici. Lo ritengo un settore delicato ed è fondamentale garantire trasparenza e competenza negli affidamenti e nelle procedure amministrative». La replica di Cogotti è decisa: «Nei 15 anni in cui ho fatto il sindaco, ho avuto modo di seguire tutti gli assessorati, tanto da raggiungere competenze in tutti i settori. – ha detto – Quando ero il sindaco, il mio assessore ai Lavori pubblici era proprio Trastus e gestiva e organizzava i lavori con l'ufficio tecnico, dove io stesso seguivo i lavori, sempre nella massima trasparenza».

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