Ex silos, soldi congelati e cantiere fermo 

La storia prima del finanziamento e poi della ristrutturazione dell’ex silos per far nascere il Centro del libro ad Arborea è caratterizzata da un'interminabile saga di contrattempi e difficoltà. Con un finanziamento regionale di 4 milioni e mezzo di euro arrivato sette anni fa le aspettative erano alte ma gli ostacoli incontrati lungo il percorso hanno portato a una situazione attuale per cui i lavori sono bloccati e i soldi al momento non ci sono più.

L’obiettivo

Dopo aver ottenuto il finanziamento nel 2017, sembrava che il progetto stesse finalmente prendendo forma. L’obiettivo era, ed è, quello di costruire un nuovo spazio interamente dedicato alla lettura, allo studio e alla ricerca. L’ex silos, una volta recuperato, avrebbe dovuto ospitare una biblioteca, sale multimediali, spazi per la didattica e per eventi culturali.

L'apertura del cantiere nel corso degli anni però è stato più volte rimandato e, nonostante le richieste di ripresa dei lavori e le numerose comunicazioni inviate dal Comune, l'impresa che ha vinto l’appalto pare abbia sollevato problemi relative ai costi, in aumento a suo dire, della demolizione, portando a diverse sospensioni e interruzioni. Sino a quando il dirigente comunale ha firmato una determina con la quale decideva la risoluzione del contratto «per grave ritardo per negligenza dell'appaltatore».

I contributi

Giovanni Paolo Enna, responsabile dell'ufficio tecnico comunale, spiega che «la ditta che aveva vinto l’appalto non è più affidataria dei lavori, il prossimo passo quindi è verificare l’interesse a portare avanti i lavori della seconda impresa in graduatoria. Per procedere al riaffidamento però abbiamo necessità di ricevere conferme da parte della Regione per la disponibilità del finanziamento in quanto questo lavoro, come molti altri in Sardegna, è stato temporaneamente definanziato. Il Comune ha fatto tutto quello poteva per far sì che i lavori proseguissero – ribadisce Enna - La ditta conosceva dall’inizio il progetto e gli importi dell’opera, quindi non capisco il motivo di fare richieste ulteriori senza per altro giustificarle tecnicamente. Il progetto era pienamente corretto dal nostro punto di vista e nessuno ha mai dimostrato il contrario».

Non resta quindi che aspettare le decisioni della Regione per capire se il finanziamento di 4 milioni e mezzo di euro può tornare nelle casse comunali così che finalmente Arborea possa riappropriarsi una volta per tutte dell’ex silos.

