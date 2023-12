Ex sequestratore dovrà restituire i premi comunitari incassati 

Un mese fa la Corte dei Conti ha chiesto indietro i fondi dei premi comunitari ricevuti dal 2010 sino al 2020 a Mario Corria, allevatore orgolese 62enne condannato a 28 anni per il sequestro dell’83 dell’imprenditore nuorese Natalino Cancellu. Ben 145 mila 482 euro e 89 centesimi. Soldi che dovranno essere restituiti con gli interessi. Ieri Corria (difeso da Adriano Catte) è comparso davanti al Tribunale dov’è accusato di aver dichiarato nelle domanda del 2020 che non sussistevano cause di divieto ai sensi della normativa antimafia. In aula le impiegate Coldiretti che inviarono le domande «nella compilazione non chiediamo se hanno riportato condanne».

