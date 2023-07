Ex senatori, a sorpresa il ripristino dei vitalizi  

Salta il taglio “retroattivo” dei vitalizi degli ex senatori. Nell’ultima seduta utile prima del proprio rinnovo, il 5 luglio scorso, il consiglio di garanzia, organismo giuridico di Palazzo Madama, ha infatti deciso, per chi abbia fatto almeno una legislatura prima del 2012, il ripristino del calcolo pensionistico sulla base retributiva. È l’effetto dell’annullamento di una delibera del 2018 contro la quale diversi ex senatori si erano appellati, e che era finita prima alla commissione contenziosa e poi al consiglio di garanzia. La delibera - voluta in particolare dal M5s - aveva stabilito il taglio, nato dall’adeguamento alla riforma previdenziale, anche per quanti erano stati eletti a Palazzo Madama prima della riforma Fornero.

Scoppia la polemica. «I patrioti della Meloni ripristinano i vitalizi alla chetichella», accusa il leader Cinquestelle Giuseppe Conte. Mentre i suoi fanno sapere che si batteranno perché alla Camera non accada la stessa cosa: «Dopo il colpo di mano del Senato terremo ancora più alta la guardia in collegio dei questori», dice il questore pentastellato di Montecitorio Filippo Scerra. A finire sotto accusa è anche il Pd che si è astenuto. «Sapevano che con l'astensione la decisione sarebbe passata», accusano dal centrodestra.

RIPRODUZIONE RISERVATA