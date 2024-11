Ex seminario, progetti dimenticati 

Doveva essere il nuovo polo culturale e religioso regionale, poi il fulcro del progetto “Un’Isola per il Mediterraneo” della Conferenza episcopale sarda, centro permanente di studio e formazione per il sociale e il volontariato, con 90 nuovi posti letto. Doveva ospitare anche la borsa del Turismo religioso, e in un’ala le attività didattiche di archeologia dell’Istituto italiano di Archeologia, strettamente collegate al sito di Cornus.

Il silenzio

A distanza di 10 anni niente di tutto questo, nessun progetto è mai stato realizzato e il futuro per l’ex Seminario teologico è ancora tutto da scrivere. L’edificio, con annesso parco, è ancora di proprietà della Regione. Dopo la cessione a titolo gratuito, prezzo simbolico di un euro, da Regione a Comune nel dicembre 2013 il passaggio di proprietà non è mai stato formalizzato né dall’ex sindaco, Gianni Panichi, né dall’attuale, Andrea Loche.

L’utilizzo

Il Comune attualmente lo utilizza per gli scopi stabiliti dalla convenzione stipulata con la Regione a gennaio 2014, e si fa carico di tutti i costi di gestione, bollette, pulizia e altro. In particolare viene adoperata l’area ovest, il teatro come sala riunioni per conferenze, seminari, concesso a nolo a enti per assemblee, poi per riunioni dell’Unione del Montiferru e anche per eventi socio-culturali.

Progetto nel cassetto

Sui progetti di respiro regionale è calato il silenzio, ancora un treno perso per la rinascita dell’ex compendio religioso che è stato fucina di tanti vescovi, preti e teologi illustri. In ballo nel 2016 c’erano 6 milioni di euro per il progetto Caritas della Ces, che riuscì a superare la concorrenza dell’Istituto religioso fiorentino Cristo Re, anch’esso interessato all’acquisizione per farne un moderno centro spirituale e di studio. Ma di risorse economiche non ne sono mai arrivate per la ristrutturazione dell’immobile e realizzazione di tutti gli interventi previsti.

«Nessuna notizia»

Tra 2016 e 2018 c’è stato un dialogo tra Comune, Regione e Ces ma le risorse inizialmente previste non sono mai state garantite. La Giunta Loche vorrebbe realizzare un campo di calcio a 5 in erba sintetica nel parco e sui progetti di dieci anni fa precisa: «Non abbiamo più avuto alcuna notizia sui programmi di quegli anni, nonostante i nostri solleciti. Noi continuiamo a utilizzarlo per attività amministrative, eventi sociali e culturali, facendoci carico delle spese di gestione, secondo gli accordi stipulati con la Regione».

