Ex scuola materna ai vigili urbani: scoppia la polemica  

Si accende il confronto sulla riqualificazione dell’ex scuola materna di via Biserta, per la quale il Comune ha affidato la progettazione degli spazi con l’obiettivo di trasformare l’edificio in una nuova sede per uffici comunali. I consiglieri Giovanni Meloni e Michela Vacca contestano: «Già in Consiglio comunale abbiamo espresso le nostre perplessità su questa scelta e oggi le ribadiamo, chiedendo alla Giunta di riconsiderarla», affermano.

Secondo i due esponenti dell’opposizione, destinare l’immobile alla sede dei vigili urbani significherebbe «perdere l’opportunità di creare una nuova centralità urbana, capace di diventare un punto di attrazione e aggregazione per la comunità. L’immobile inoltre si trova nel centro storico in una zona con viabilità stretta». I due consiglieri sollevano inoltre il tema dell’utilizzo degli altri immobili comunali. «Resta da chiarire cosa accadrà all’edificio di via Don Minzoni quando la Ragioneria tornerà nella sede del Palazzo comunale di via Nazionale. Occorre compiere scelte strategiche con uno sguardo di lungo periodo per evitare di ritrovarsi con immobili pubblici inutilizzati. L’edificio di via Don Minzoni potrebbe invece ospitare i vigili urbano per la sua migliore fruibilità».

Alle critiche replica l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda, che difende il progetto. «Quella di via Don Minzoni è una struttura importante che utilizzeremo per altri progetti. Al momento ospita gli uffici della Ragioneria. Per quanto riguarda via Biserta, si sta andando sul progetto per renderla funzionale. L’anagrafe e i vigili urbani sono in questo momento in un’ala della scuola di via Monte Spada, che richiede gli spazi per la didattica. L’ipotesi di trasferire la Municipale e l’anagrafe in via Biserta è dovuta anche alla vicinanza della linea 18, parcheggi per il pubblico e la necessità di sottostare alle norme attuali sul centro storico».



