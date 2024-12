Ex scuola Manno, via l’impalcatura dopo dieci anni 

Un intervento annunciato qualche settimana fa dal sindaco in Consiglio. E che adesso è diventato realtà. È la rimozione – dopo anni – del ponteggio dell’edificio di Sa Domu, in via Lamarmora nel quartiere di Castello. Inutilizzato da oltre un decennio, a dicembre del 2014 i locali dell’ex scuola media Manno erano stati occupati da un centinaio di studenti e ancora oggi non sono stati sgomberati. Ma, intanto, si è proceduto con la rimozione dell’impalcatura, inserita anni fa per contenere la caduta di materiali dalle cornici decorative che si erano deteriorate, che più volte aveva creato problemi alla circolazione.

Il servizio Lavori pubblici ha eliminato definitivamente il ponteggio in via Lamarmora, anchde dopo gli urti accidentali da parte di veicoli in transito. A seguito di un nuovo incidente causato da un grosso veicolo si è proceduto mettere in sicurezza le parti instabili, attraverso l’installazione di una doppia rete strutturale ancorata alla muratura, adatta a contenere la perdita di materiali sia nelle frazioni sottili che in quelle più corpose. I lavori sono ultimati e la strada sarà restituita alla circolazione veicolare e al traffico, consentendo il passaggio della linea bus numero 7.

Per contenere la caduta di materiali dalle cornici decorative deteriorate, l'amministrazione comunale ha optato per una soluzione moderna ed efficace: una doppia rete strutturale, saldamente ancorata alla muratura, capace di trattenere eventuali frammenti e assicurare la stabilità dell’area.

Yuri Marcialis, assessore alla Mobilità, infrastrutturazione urbana e gestione uffici comunali, afferma: «Crediamo che ogni intervento, anche il più piccolo, debba contribuire a migliorare la qualità della vita della cittadinanza. Il decoro urbano e la sicurezza non sono dettagli, ma fondamentali per una città viva, accogliente e rispettosa della sua identità storica».

RIPRODUZIONE RISERVATA