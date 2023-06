Ex scuola Manno, il futuro resta sulla carta  

Trentasei alloggi per studenti universitari, con spazi studio e cucina, sala lettura o proiezioni, palestra, campo sportivo, centro servizi per il quartiere e tanto altro. Dopo oltre quindici anni di abbandono, e quasi nove di occupazione abusiva, la svolta per l'ex scuola Manno di via Lamarmora è ferma al progetto, approvato dalla Giunta a gennaio dell'anno scorso.

Progetto fermo

“Non è stato possibile effettuare un sopralluogo di verifica a causa della attuale presenza di persone nella struttura”, si legge nella relazione allegata alla delibera del 2022, in cui si descrive minuziosamente il futuro dello stabile di Castello dove gli incaricati dal Comune non sono stati fatti entrare. C'era anche un cronoprogramma - disatteso - che ipotizzava l'inizio lavori nel 2022 e la fine nel 2025, con un impegno di spesa pari a 5 milioni di euro. Lo stesso documento in cui si spiega che "le criticità principali derivano dal cattivo stato di conservazione delle copertura, mai restaurata, la cui necessità di manutenzione e restauro è urgente". «Nella prima fase procederemo alla messa in sicurezza dello stabile», disse un anno fa l'assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda, annunciando «un primo step propedeutico ai lavori che da tempo gli abitanti del quartiere chiedono, viste le impalcature esterne presenti da anni». Dodici mesi dopo le impalcature sono lì e anche gli abusivi che hanno vietato l'ingresso al Comune, di interventi neanche un accenno.

Lo sgombero

«Mi auguro si trovino presto le risorse per concretizzare gli impegni previsti nella delibera e nel progetto allegato, così da poter anche liberare la strada dall’ingombrante impalcatura», interviene Enrica Anedda, presidente della commissione Cultura e Verde. «Non è più rinviabile lo sgombero degli attuali occupanti tenuto conto dei rischi per l’incolumità pubblica e degli stessi, chiaramente denunciati nella relazione - osserva – Così come gli ex giardini del Charanga e altri spazi, si tratta di immobili di pregio occupati abusivamente che devono essere rimessi a disposizione della cittadinanza secondo regole uguali per tutti». A chiedere lo sgombero provarono a loro tempo (nel 2015) anche due consiglieri dell'allora opposizione - sindaco Zedda - ma la mozione di Gennaro Fuoco e Alessio Mereu, oggi assessore alla Viabilità, non ebbe seguito se non quello di portare oltre duecento giovani sotto il Municipio per dire in coro "Sa Domu non si tocca".

Il silenzio

L'assessora Deidda, contattata, prende tempo: dice non essere in ufficio e di dover richiedere informazioni. Che non arrivano. Intanto nello stabile le luci sono accese e attraverso le finestre si distinguono gli occupanti. Proprio lì, dove un tempo c'era un convento passato allo Stato dopo l'Unità d'Italia, convertito in scuola e poi dismesso: causa spopolamento del quartiere e problemi alla struttura che si svuotò per ragioni di sicurezza. Che non hanno impedito a un gruppo di studenti di stabilizzarsi nell'edificio, dell'ex Provincia, attualmente Città Metropolitana di Cagliari, che l'ha concesso in uso al Comune. Che non l'ha mai usato, e ignorando i pericoli certificati ancora tollera la presenza del collettivo Sa Domu.

