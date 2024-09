Ex scuola Manno, dieci anni di occupazione 

Il progetto era grandioso, e qualcuno ci aveva anche creduto. Sarebbero dovuti nascere alloggi per studenti universitari, con zona palestra, cucina, sale lettura e persino un centro servizi a disposizione del quartiere (Castello). Ma a parte annunci e intenzioni, l'ex scuola Manno, prossima ai festeggiamenti per i dieci anni di occupazione (del collettivo Sa Domu) continua a essere da un lato l'emblema dell'immobilismo bipartisan, dall'altra un edificio enorme e pericolante in perenne attesa di riqualificazione e sgombero.

L’occupazione

L'inizio della storia riporta al 2014. Siamo a dicembre - al 12 per la precisione -, quando dopo una manifestazione contro la politica nazionale di sindacati e studenti, un centinaio, tra universitari e liceali, entra nello stabile al civico 126 di via La Marmora. Nasce lo studentato autogestito, seguono feste danzanti, mostre, tattoo convention, con tanto di volantini e pubblicità sui social, e viene persino creata una palestra e dicono i beni informati pure una pizzeria. Il tutto dentro il grande immobile, che un tempo era sede della scuola Manno, fatto poi sgomberare dagli studenti legittimi per questioni di sicurezza. Sta di fatto che da allora è cambiato poco: lo stabile risulta ancora occupato e imprigionato da una impalcatura che impedisce il passaggio del Pollicino e non è certo un bel vedere, per i cagliaritani e per i tanti turisti di passaggio nel rione dove anche le transenne vantano permanenze record.

Mancato rilancio

Lo sgombero, dato più volte per prossimo nel corso del tempo, non c’è mai stato. E pare che anche le feste siano cessate da tempo, perlomeno quelle aperte alla cittadinanza. Ma l’ultimo dato certo è che quando nel 2022 - giunta Truzzu - gli incaricati comunali hanno cercato di effettuare un sopralluogo nello stabile, non sono stati fatti entrare dagli occupanti. E questo è scritto nella relazione allegata alla delibera di Giunta di gennaio dello stesso anno, con la quale si annunciava la riqualificazione dell’edificio, con un'ipotesi di spesa di 5milioni e un cronoprogramma che prevedeva la conclusione lavori - mai partiti - nel 2025, in tre anni. Il futuro della struttura - di proprietà dell'ex Provincia, attualmente Città Metropolitana, che l'ha concesso in uso al Comune - partiva da una premessa messa nero su bianco nel documento in questione. “È urgente per eliminare i rischi attuali a danno di persone, della proprietà pubblica e del patrimonio storico architettonico, procedere al restauro e rifunzionalizzazione dell’edificio". Segue una lunga lista di criticità e il progetto, rimasto sulla carta, che avrebbe dovuto portare alla realizzazione 36 alloggi per universitari, previsti al primo e al secondo piano, con foresteria; un centro servizi destinato alla collettività di 450 metri quadri al chiuso e altri 300 all'aperto; sala lettura; palestra; campo da gioco e spazi uffici e amministrazione. Oltre ai 300 metri quadri di cortile, dove era prevista una parte destinata a area verde.

Lo stallo

Mentre si avvicina il decimo compleanno di Sa Domu, il futuro dell'immobile, costruito tra via La Marmora, vico Martini e via Genovesi-Porcell, resta incerto. «Allo stato attuale stiamo procedendo a un'accurata ricognizione e al riordino di tutti i beni comunali presenti nel territorio. Anche alla luce di un tavolo tra il sindaco, la governatrice Todde e i vari enti coinvolti finalizzato a una razionalizzazione», spiega l'assessora Giulia Andreozzi, che oltre a guidare la Pubblica istruzione ha anche la delega all'Edilizia scolastica. «Certamente sono presenti immobili occupati e altri inutilizzati, più altre situazioni da valutare caso per caso. Una volta ultimata questa fase, per quanto riguarda l’ex scuola Manno, si cercherà di capire se gli occupanti hanno titolo e poi si deciderà come intervenire sull’immobile e che destinazione dargli».

