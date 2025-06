Ex scuola “Emilio Lussu”: lavori in ritardo «L’immobile ostaggio di tossici e sbandati» 

Ritorna in Consiglio comunale il caso dell'ex scuola “Emilio Lussu”, in via Piovella, chiusa da anni, ridotta ad un immondezzaio e frequentata da persone con problemi di tossicodipendenza. A pochi giorni dallo sfogo del parroco di Sant'Eusebio, don Davide Meloni, preoccupato per il crescente degrado dovuto alla mancata riqualificazione dell'ex sede scolastica di proprietà comunale, si registra una nuova interrogazione sull'argomento a firma dell'esponente del Gruppo misto, Roberto Mura.

In autunno l'assessora Anna Puddu, aveva ipotizzato, in risposta ad una prima interrogazione di Mura, l'inizio dei lavori nei primi mesi del 2025, ma ad oggi è ancora tutto fermo. «Considerato che al posto dell'ex scuola deve sorgere un insediamento abitativo dedicato a giovani coppie», ricorda Mura, «si domanda quale sia la data di avvio dei lavori, quali siano le azioni poste in essere dall'Amministrazione per riportare ordine e sicurezza nella zona e se sono confermate o meno le previsioni del Puc per una riqualificazione completa dell'area che riconosca e valorizzi il ruolo centrale della parrocchia di Sant'Eusebio».

«Gli abitanti denunciano un grave peggioramento delle condizioni di sicurezza e decoro», riferisce Mura, «e gran parte del degrado è causato proprio dal perdurare del ritardo nell'avvio di questi lavori». D'accordo il parroco. «Ritengo siano utili tutti gli strumenti che portino all'attenzione la condizione di insicurezza che gli abitanti di Is Mirrionis sono costretti a subire», afferma don Davide, «Restiamo in attesa di risposte chiare, perché così non si può andare avanti».

