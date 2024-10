Ex scuola di via Piovella, i lavori di riqualificazione partiranno nel 2025  

Che fine ha fatto, in via Piovella, il progetto di riqualificazione dell’ex scuola Lussu? L’edificio di proprietà comunale, abbandonato da anni, dovrebbe essere recuperato nell'ambito di un intervento di “inclusione abitativa” che prevede la realizzazione di alloggi sociali, ma i lavori non sono ancora partiti.

Degrado e incuria

Nel frattempo lo stabile cade a pezzi e il giardino versa in condizioni pietose: un immondezzaio a cielo aperto divenuto meta quotidiana di persone con problemi di tossicodipendenza. Decine le denunce da parte dei residenti nel corso degli anni. Ma sinora nulla è cambiato. Sul caso si registra anche un'interrogazione del consigliere comunale Roberto Mura, che chiede chiarezza sul via alla riqualificazione.

L’appello

«L'immobile e l'area circostante sono oggetto di un intervento da oltre 3 milioni di euro», riferisce l’esponente di Alleanza Sardegna, «risulta agli atti che il progetto definitivo è stato approvato in Giunta da più di un anno. Quando inizieranno, dunque, i lavori?».

L’assessora

La risposta è arrivata in una delle ultime sedute del Consiglio comunale quando l’assessora Anna Puddu (Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini) ha spiegato quanto si dovrà ancora attendere. «Il progetto esecutivo sarà approvato in Giunta il 22 ottobre prossimo», ha assicurato, «e i lavori partiranno all’inizio del 2025». Quindi manca poco per poter scrivere finalmente la parola fine della telenovela.

L’attesa

L'avvio dei lavori potrebbe essere l’occasione buona e definitiva per una bonifica e riqualificazione di tutta l’area. La grave situazione di degrado in cui versa l'immobile ha nel frattempo ripercussioni pesanti e l'accumulo indiscriminato di rifiuti di ogni genere rappresenta una evidente emergenza igienico-sanitaria. L'avvio dei lavori è molto atteso, anche in ragione della presenza, a breve distanza, della chiesa di Sant'Eusebio, frequentata ogni giorno da tanti fedeli, e intorno alla quale gravitano diverse associazioni attive in ambito sociale, culturale e ricreativo.

