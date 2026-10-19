Ex scuola Cries, botta e risposta in Consiglio 

L’ex scuola Cries di via Cortis, oggi ancora un rudere, resta al centro del confronto politico sulla sua possibile riconversione a Casa della salute. Un progetto avviato anni fa e ancora in attesa di concretizzarsi. L’opposizione accusa l’amministrazione di immobilismo, mentre il sindaco rivendica di aver portato avanti gli accordi necessari e che la realizzazione del progetto non dipende dal Comune.

Scintille

I consiglieri Valentina Picciau e Andrea Zucca (Monserrato – La Svolta) sostengono che l’iter sia fermo da troppo tempo: «Il sindaco firmò la convenzione ormai quasi dieci anni fa, con il tavolo già “apparecchiato” dalle amministrazioni precedenti. In tutti questi anni non c’è stato nessun inizio. Lo stabile di via Cortis è un rudere. Non si sa se aprirà».

I due consiglieri temono che, mentre la Regione finanzia nuove case di comunità, «questa di Monserrato probabilmente andrà a perdersi. L’ennesima opera incompiuta». Picciau e Zucca ricordano inoltre che la città «non ha una guardia medica, né un centro vaccinale» e che la struttura «poteva essere un luogo attrattivo anche per attività di supporto al centro medico».

Accuse e risposte

Per loro il problema è politico: «Sono passate quasi tre amministrazioni regionali: cosa si è fatto in questo tempo? La colpa è di un sindaco incapace di far valere il peso della nostra città nei tavoli istituzionali. Lui non ha fatto nulla».

Il sindaco Locci controbatte: «Non era assolutamente tutto pronto, l’immobile era destinato ad essere un’università odontoiatrica, ho dovuto svincolarlo dall’accordo precedente. L’unico accordo tra Regione, assessorato alla Sanità, ex Ats e Monserrato è quello firmato da me nel 2018».

E sulla posizione di Picciau aggiunge: «Mi fa sorridere in quanto, lo stesso anno, votò contro il bilancio e quindi contro la casa della salute». Locci elenca poi gli atti successivi: «Nel 2019 mi sono insediato di nuovo e ho dovuto rifirmare gli accordi: ho portato due milioni e mezzo a Monserrato per quest’opera. Le diverse proroghe sono dovute alla mancanza di continuità nei vertici di riferimento per la realizzazione dell’opera».

Iter burocratico

Precisa poi come le case della comunità finanziate con fondi Pnrr non c’entrino: «Questo progetto è precedente all’esistenza stessa di quei fondi, abbiamo altri finanziamenti, in parte su fondi Fsc». Sulla guardia medica, il sindaco aggiunge: «Prima di me non esisteva e quando mancano determinati servizi farli ex novo con regole diverse è difficile, nonostante ciò stiamo cercando di portarla in via Monte Arquerì, dipende sempre dalla Regione». Il primo cittadino afferma poi come la casa si farà: «Entro dicembre dovrebbero consegnarci il progetto esecutivo definitivo e a gennaio dovrebbe esserci il bando. Non è fermo nulla, stiamo andando avanti e siamo fiduciosi».

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