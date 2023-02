Ex scuola Alagon occupata  «Intervenga la Municipale» 

Un anno fa l’associazione Sclerosi multipla ha lasciato i locali dell’ex scuola media Alagon in via Abruzzi, a San Michele. Era l’ultimo presidio. Pochi mesi dopo una parte della gigantesca struttura è stata occupata da due famiglie e da alcune mamme con figli. Un incursione confermata dagli accertamenti della Polizia Locale. Poi sembra che i movimenti siano terminati. Ma da alcuni giorni chi vive nella zona ha denunciato nuovamente l’occupazione dell’edificio. E la segnalazione, attraverso il consigliere comunale Marcello Polastri, è arrivata in Comune e al comando della Municipale. Così l’ex scuola, in attesa dell’avvio della riqualificazione (l’inizio dei lavori sarebbe dovuto avvenire nella prima metà del 2022 ma non c’è mai stata traccia di un operaio), resta terra di nessuno: una parte del muro è stata abbattuta, diventando probabilmente l’ingresso per chi ha occupato. Sui davanzali delle finestre i segni della presenza di chi ha trasformato l’edificio nella propria abitazione.

L’occupazione è stata denunciata da Polastri: «Come commissione», sottolinea il consigliere e presidente della commissione Patrimonio, «dobbiamo svolgere un sopralluogo. Abbiamo saputo che all’interno ci sono delle persone. Chiediamo dunque il pronto intervento della Polizia Locale». Nel luglio del 2021 Gabriella Deidda, assessora ai lavori pubblici, aveva annunciato che era stata «approvata la fattibilità dell’opera di riqualificazione della struttura e che dopo le fasi di gara, inizieremo i lavori nella prima metà del 2022». Invece è ancora tutto fermo. E qualcuno si è introdotto, occupando una parte dell’edificio che in passato oltre a essere stata una scuola ha ospitato anche degli uffici comunali. Tantissime le idee che ci sono state sul suo futuro utilizzo: un centro sanitario con ambulatori, una struttura diurna per anziani, il nuovo commissariato di Polizia, e altre proposte.

E fino a una anno fa i volontari dell’associazione Sclerosi multipla, che avevano la sede in uno stabile del complesso edilizio comunale di via Abruzzi, vivevano nel terrore. Denunciavano la presenza di persone nel cortile, luci accese nelle stanze di altre zone. E soprattutto danneggiamenti alle auto degli utenti e incursioni da parte dei vandali. Ora la sede di via Abruzzi è praticamente inaccessibile: i volontari dell’associazione hanno lì ancora del materiale ma non riescono a recuperarlo. Ora alcuni locali sono diventati un’abitazione di fortuna per delle famiglie. (m. v.)

