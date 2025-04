Ex Sassarini si ritrovano a San Lussorio 

Si sono ritrovati mezzo secolo dopo essersi conosciuti durante il servizio militare. La rimpatriata degli ex Sassarini, avvenuta nei giorni scorsi nella cornice della chiesa di San Lussorio a Tortolì, è stata l’occasione per rinsaldare legami forgiati all’epoca della leva. È stata una giornata di ricordi e fratellanza per Is amigus de sa Gonzaga, gruppo di ex commilitoni del 152esimo Battaglione Fanteria della Brigata Sassari, in servizio tra il 1976 e il 1979. Il gruppo, fondato tre anni fa, ha riunito amicI da ogni angolo della Sardegna. Un’iniziativa che va oltre il semplice ricordo, trasformandosi in un momento di condivisione e riscoperta dell’identità isolana. Il primo incontro, dopo 47 anni, è avvenuto a Cabras il 7 marzo 2024 e il secondo a Torralba il 13 dicembre. Nella tappa di Tortolì, tra racconti, aneddoti e sorrisi, si è riacceso lo spirito di un tempo, quello che unisce chi ha condiviso momenti intensi sotto il vessillo della Sassari. La giornata è stata occasione per valorizzare le tradizioni e il patrimonio culturale dell’Isola. (ro. se.)

