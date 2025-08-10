Ex San Mauro, riqualificazione nel mirino 

Più posteggi accessibili ma non si può più parcheggiare sotto casa. Due strade senza uscita messe in comunicazione, ma con aumento del traffico. Un'ampia pista ciclabile, che però al momento non porta da nessuna parte.

La riqualificazione

Sono pregi e difetti del più recente tassello della riqualificazione dell’ex area San Mauro, che l’anno scorso aveva già portato alla costruzione di un discount, parcheggi e campi di padel. La novità degli ultimi mesi è stata il rifacimento di via Galileo Galilei e via Bolivia, i cui asfalti versavano in condizioni disastrate. Le strade sono state messe in comunicazione, con l’idea di alleggerire il traffico di via dell’Argine creando una seconda entrata all’area discount e polo sportivo, situata proprio dove si incontrano le due strade appena rifatte. Questo dà la possibilità ai residenti di usufruire dei parcheggi del supermercato. Riqualificato anche il marciapiede, ed è stata creata una pista ciclabile nuova di zecca.

Residenti arrabbiati

La consegna dei lavori è stata una settimana fa: da quel momento è partita la rivoluzione della viabilità, che però non convince tutti. Perché se da un lato c’è soddisfazione in via Galilei per l’asfalto allargato e rimesso a nuovo, in via Bolivia prevalgono i malumori. Questo perché la strada è stata resa a senso unico per inserire la pista ciclabile, e c'è un’isola di traffico rialzata a pochi metri dalle case. Lo spazio per entrare e uscire nei cancelli è ora estremamente ridotto, e non è più possibile parcheggiare davanti a casa. «Queste strade erano fatte per un traffico limitato ai residenti, adesso è aumentato di parecchio, ma la creazione della pista ciclabile ha ridotto la carreggiata», segnala Graziano Cocco. «Abbiamo poca possibilità di manovra, non possiamo più fermarci davanti al cortile di casa per operazioni di carico e scarico, e anche accedere al garage diventa complicato. Siamo contenti che abbiano rifatto l’asfalto ma poteva essere fatta una cosa meno impattante e con più verde». Concorda Antonina Deplano. «È un lavoro incomprensibile, non abbiamo più spazio per uscire di casa». Raffaela Abis ha perplessità sulla ciclabile. «È cortissima, inizia in via Bolivia e termina in via Galilei, non si collega a nessun’altra pista. Chi la userà mai?».

La minoranza

Secondo Andrea Zucca, consigliere d’opposizione, «quando si modificano le strade bisogna tenere conto che ci sono delle case e dei residenti, gli interventi devono essere calati sulle esigenze dei cittadini e del contesto abitativo». Da capire se, col passare dei mesi, la rivoluzione sarà digerita meglio.

