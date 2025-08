Ex reporter di guerra morto in ospedale, indagato l’oncologo 

Un medico dell’ospedale oncologico Businco è stato iscritto nel registro degli indagati nell’inchiesta della Procura sulla morte di Claudio Lazzaro, 80 anni, giornalista dell’Europeo e inviato di guerra del Corriere della Sera. Il pubblico ministero Giangiacomo Pilia ha formalizzato l’iscrizione dell’oncologo Stefano Lepori, come atto a sua garanzia, invitandolo ieri mattina al conferimento dell’incarico per effettuare l’autopsia al medico legale Matteo Nioi che dovrà chiarire se vi siano stati errori o negligenze negli otto giorni di ricovero dell’ex reporter. L’oncologo del Businco ha nominato come difensore di fiducia l’avvocato Gianluca Aste.

L’anziano reporter è morto il 29 luglio nell’ospedale oncologico, a seguito di un tumore. Lazzaro si era trasferito nell’Isola da qualche tempo, prendendo casa nelle colline di Chia. A rivolgersi alla procura è stata una delle figlie, Diana, 31 anni, che con Gaia, 29, ha accudito il padre nella malattia. Entrambe sono assistite dall’avvocata romana Alessia Sangiorgio. Nell’esposto-querela viene chiesto alla Procura di accertare se ci siano state delle condotte colpose che abbiano ridotto le chance di sopravvivenza del giornalista. L’iscrizione di Lepori (che avrebbe avuto in cura il paziente) è un atto a sua garanzia deciso dalla Procura: per ora, infatti, non risultano elementi che possano far ipotizzare errori o negligenze. «Prematura ogni valutazione sulle cause del decesso», chiarisce l’avvocato Aste, «Ma siamo certi che tali cause non possano essere attribuite o addebitabili al mio assistito».

