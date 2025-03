Ex Reggia giudicale: convegno sul futuro 

“La Reggia degli Arborea: quale futuro?”. È l’interrogativo al quale si cercherà di dare risposta nel corso del convegno in programma il 21 marzo, alle 17.30 all'Hospitalis Sancti Antoni.

L'evento, organizzato dall'associazione culturale "Oristano nascosta" punta ad analizzare lo stato strutturale dell'antica Reggia (l'edificio nei giorni scorsi ha eccezionalmente riaperto i battenti per ospitare due mostre temporanee che hanno raccolto un enorme successo) e a fare chiarezza sulle norme che regolano i rapporti tra Stato, Demanio e Regione. Sarà Gianvalerio Sanna ad esaminare quest'utimo aspetto: tema particolarmente sentito in città dopo l'annunciato trasferimento degli uffici della prefettura nell'edificio di piazza Manno. Si parlerà di arte e storia nel periodo giudicale grazie agli interventi di Franciscu Sedda, Maurizio Casu, Fabio Virdis e Antonello Manca. A Monica Stechino, invece, il compito di approfondire i legami tra Soprintendenza e lavori su edifici dal valore storico. Pietro Arca contribuirà portando all'attenzione del pubblico "L'esperienza di un ex sindaco nei sotterranei della reggia". Ad aprire i lavori, moderati dal presidente dell'associazione "Oristano nascosta", Marco Piras, il sindaco Massimiliano Sanna e l'assessore alla Cultura, Luca Faedda. ( m. g. )

