Ancora file e qualche disagio ieri sulla ex sp8 mentre tornava il senso unico alternato, anche se invece del semaforo c’erano gli operai movieri. «Stiamo asfaltando lo stradello laterale per far passare le auto», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. Oggi dalle 9 alle 18, ci saranno i semafori mentre verrà posato il cemento nello scavo, «poi verranno tolti per consentire un traffico fluido».

