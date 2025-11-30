Ex Pretura e sede dei vigili, ecco i fondi 

Assistenza agli anziani, alla cultura e alla protezione civile, ma anche avvio di importanti lavori pubblici. Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale l’amministrazione di Decimomannu ha approvato una variazione al bilancio ricca di interventi.

Circa 150mila euro saranno destinati all’assistenza di anziani e persone in situazione di disagio, 40mila euro all’acquisto di materiale per la protezione civile e fondi regionali pari a 45 e 23 mila euro saranno invece dedicati rispettivamente alla manutenzione straordinaria di immobili comunali e alla promozione di territorio e tradizioni locali.

Ci saranno ulteriori lavori sia nelle strade interne, 50mila euro alla realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati, sia nella zona artigianale, con 32mila euro per il completamento dell’urbanizzazione.

«A gennaio partiranno i lavori sui marciapiedi della ex Statale 196, a febbraio quelli su via Nazionale - commenta l’assessora Francesca Salis - inoltre abbiamo ottenuto importanti finanziamenti regionali tra cui 450mila euro per la sicurezza stradale, 230mila per abbattimento barriere architettoniche, 430mila per la ristrutturazione della piazza ex Pretura e altrettanti per la manutenzione dello stabile della polizia locale».

Proseguono anche i lavori per la realizzazione dell’arena grandi eventi a Santa Greca. Da qualche giorno il grande cantiere è stato delimitato e l’ingresso al polo fieristico vietato ai non addetti ai lavori: «Un’opera ambiziosa ma necessaria per la realizzazione in sicurezza di concerti e spettacoli», conclude Salis. (c. m.)

