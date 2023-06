Ex pallavolisti in campo per il torneo amatoriale 

Non solo hanno messo in piedi una squadra di pallavolo, ma a breve affronteranno in campo anche i loro avversari nel campionato amatoriale misto. Ad Arborea c’è un gruppo di genitori, tutti ex pallavolisti, che ha deciso di prendere il pallone in mano. L'allenatore del gruppo formato da donne e da uomini è Mirko Baroni, anni fa in serie A. «Inizialmente ci vedevamo per le classiche partite tra amici, nella palestra comunale - racconta la 37enne Stefania Ugozzi - Ci serviva per staccare dagli impegni della giornata, tra divertimento e chiacchiere. Poi abbiamo deciso di formare una squadra: siamo 22 amici, quasi tutti con figli». Michela Contu ha 43 anni e tre figli: «Ci alleniamo due sere a settimana. Poi il sabato o la domenica, talmente è tanta la voglia di avere il pallone in mano, ci incontriamo per sfidarci tra di noi. Per noi si tratta di una rivincita, di un sogno nel cassetto che si è avverato».

Ma non è tutto. Ora la squadra è al lavoro anche per ripristinare il campo da beach volley comunale, nella strada 19, dato in concessione tempo fa a un privato. «In questi giorni siamo al lavoro per rimettere in sesto l’intera area - racconta ancora Michela Contu - Facciamo tutto noi. Il nostro obiettivo è quello di ospitare le altre squadre della provincia, riportare ad Arborea la pallavolo di un tempo». A breve il gruppo comunicherà il nome della squadra. ( s. p. )

