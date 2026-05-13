Ex ostello: scontro tra sindaco e minoranza  

«Nessuna propaganda sulla casa di riposo per anziani bensì un lavoro serio e responsabile da parte della maggioranza per portare a termine il progetto». È la replica del sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi «allo scetticismo dell’opposizione sulla possibilità che la trasformazione dell’ostello di San Priamo in casa di riposo vada a buon fine». Per il capogruppo di minoranza Alberto Cuccu prima del via libera «occorrono verifiche rigorose, a partire dai costi». Inoltre «l’ex ostello – aggiunge Cuccu – è registrato come struttura alberghiera, il cambio di destinazione d’uso va verificato e approfondito».

Per il primo cittadino il capogruppo d’opposizione «dimentica che questo passaggio è già avvenuto con delibera di Consiglio comunale del marzo 2018. Delibera verso la quale il suo gruppo ha espresso un voto nettamente contrario, dimostrando la sua avversità al progetto sin dai primi adempimenti e lo scarso interesse per il benessere delle persone anziane e delle loro famiglie. Oggi stranamente si preoccupa che detto servizio possa pesare sulle casse pubbliche, come se in parte non fosse già così». Al momento una società di Cagliari ha presentato un progetto di fattibilità da circa 4 milioni di euro. L’iter, però, è ancora lungo. (g. a.)

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