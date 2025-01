Ex ostello, scontro sulla vendita 

«Può il Comune mettere in vendita l’ex Ostello della gioventù legato ancora al fallimento della società che lo gestiva?». Il caso del complesso alberghiero di Arbus finito nel Piano di vendita triennale del patrimonio comunale per un milione di euro, ha sollevato la protesta dei consiglieri di minoranza che, per la seconda volta, sulla questione interrogano il sindaco, Paolo Salis. «È vero – incalza il primo firmatario, Agostino Pilia – che la sentenza del tribunale fallimentare ha ordinato la restituzione immediata del bene al Comune, altrettanto vero che dopo 3 anni è tutto in mano alla curatela. A questo punto chiediamo: la vendita è legittima?».

Il fallimento

Questa volta a puntare la lente d’ingrandimento su una vicenda complessa è stato il Piano di alienazione dei beni del Comune dove è comparso l’ex ostello nel villaggio turistico di Torre dei Corsari, da circa 20 anni affidato in gestione ad una società, fallita nel 2023. «Ormai – afferma Pilia – siamo abituati alle sorprese della Giunta, questa dell’albergo è l’ennesima. Sarebbe stato opportuno interpellare la popolazione, discuterne nelle commissioni consiliari o anche darne comunicazione in Consiglio. Tutto nelle segrete stanze del Municipio. E poi, chi ha stabilito il valore dell’immobile di un milione di euro? A che punto è la controversia? Quali costi comporta? C’è un piano per salvaguardare la struttura da pericoli di crolli e da atti vandalici?». Pilia ricorda che «le vendite del patrimonio comunale, oltre ad avere regole ben precise, devono avere una finalità pubblica e si deve programmare anche il necessario reinvestimento delle somme».

La vendita

«Sono posizioni pretestuose – replica il sindaco – In questo caso, l’alienazione dell’immobile non è finalizzato a fare cassa. Stiamo semplicemente facendo ciò che è doveroso fare, in relazione alla condizione economica del nostro Comune, che purtroppo non ammette tante alternative. Le vicende storiche della struttura ricordano a noi tutti che si tratta di un edificio che da tempo soffre per le mancate manutenzioni. A conti fatti occorre un investimento di 600 mila euro per sistemare il tetto, rifare gli infissi, gli intonaci e tanto altro ancora. Risorse che il Comune non ha, pertanto non può riaffidarlo in gestione. In ogni caso, supponendo di incassare 25 mila euro l’anno, fra quanto potremmo recuperare la somma?». Per la Giunta è un dato che giustifica la vendita dell’immobile nelle condizioni in cui si trova, una visione che non guarda solo a ritorni economici. «Il prezzo – aggiunge il sindaco – corrisponde alla stima fatta dai nostri uffici in base a strutture alberghiere simili. Siamo in attesa della valutazione dell’Agenzia delle entrate. Intanto abbiamo chiesto al curatore fallimentare la consegna del bene. Siamo in attesa che fissi la data dell’incontro. L’impegno è predisporre subito il bando, puntuali per la riapertura in estate».

