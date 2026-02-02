Ex ostello in vendita per un milione 

Il Comune di Arbus mette in vendita l’ex ostello della gioventù di Torre dei Corsari per un milione di euro. Ed è polemica. Ad annunciare l’imminente cessione dell’immobile, a picco sul mare della Costa Verde, è stato il sindaco, Paolo Salis, di fatto concretizzando la decisione assunta qualche anno fa, rinviata in attesa di una stima della struttura dell’Agenzia del Territorio, arrivata in estate per un circa un milione e 200 mila euro. «Il prossimo passo - ricorda Salis- è una manifestazione d’interesse per aprire le negoziazioni nel più breve tempo possibile». Contraria la minoranza, il consigliere Agostino Pilia, primo firmatario di un’interrogazione, incalza: «Scelta politica infelice, opere sul mare così non sono più ammesse».

Piano di alienazione

L’ex ostello è il primo dell’elenco della vendita di 4 immobili per complessivi un milione e 75 mila euro. Salis argomenta la scelta con logica tagliente: «Non possiamo non vendere e non è certo per fare cassa. Nel 2007 l’edifico fu trasformato in albergo di lusso e affidato in gestione, nel 2021 è finito in Tribunale per fallimento. Ho seguito la procedura cercando di recuperare il massimo. Il Comune non ha i soldi per sistemarlo e ripartire con un nuovo bando. Posso anticipare di avere ricevuto proposte di acquirenti. Unica strada percorribile». Così l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Pani: «L’ex ostello occupa un ruolo strategico nel quadro finanziario del Piano di alienazione, un milione di euro contribuisce in modo significativo alla copertura degli investimenti programmati. E non è una questione economica, rientra in una più ampia strategia di valorizzazione del patrimonio immobiliare, con nuove opportunità di sviluppo turistico ed economico per l’area costiera. Pensiamo alla viabilità nei villaggi turistici, in particolare Torre dei Corsari, Pistis e Tunaria, la sistemazione di immobili nel centro abitato, l'Urban Center di via XX Settembre e l'ex Cinema in via Senatore Garau».

La polemica

Sulla fine ingloriosa dell’ex Ostello, nato negli Ottanta con i fondi sull’occupazione giovanile, la minoranza alza la voce. «Siamo venuti a conoscenza– commenta Pilia- a cose fatte. È una struttura simbolo del litorale, costata circa un milione e 300mila euro, grave vederla ad un prezzo quasi simbolico. In ogni caso, i proventi per gli interventi programmati sulla viabilità marina e centro abitato sono sufficienti? Perché scartare la ricerca di un nuovo gestore e lasciare così l’opera nella disponibilità del Comune?». Il capogruppo, Michele Schirru, aggiunge: «Sbagliata la strada della vendita a prescindere. Va chiesta un’autorizzazione alla Regione che finanziò l’opera e promosso un bando di concessione trentennale al fine di valorizzare il patrimonio comunale, rimanendo proprietario e controllore del privato che vuole investire sul nostro territorio».