Ex ostello, fallita la società che lo gestiva 

Fallimento: la società dei Fratelli Demontis, sommersa da debiti per circa 30 milioni di euro, dall’ascesa nel commercio di prodotti petroliferi e nella ricezione turistica del Medio Campidano alla caduta. L’ultimo capitolo è scritto nella sentenza del Tribunale di Cagliari: il giudice Ignazio Tamponi, dopo aver revocato l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, ha dichiarato il fallimento. Il motivo? Le criticità riscontrate nell’azienda, in particolare le scarse percentuali di soddisfazioni dei creditori. Fra questi, unico Ente pubblico, c’è il Comune di Arbus che vanta un credito di circa mezzo milione dalla società che gestiva l’ex Ostello della Gioventù, nel villaggio turistico di Torre dei Corsari.

La sentenza

A presentare ricorso nel 2021 al Tribunale per la richiesta di fallimento della società Fratelli Demontis è stata la ditta creditrice Ivi Petrolifera, che opera a Villacidro . I Demontis hanno sperato di poter continuare l’attività con un piano che potesse soddisfare i creditori attraverso la liquidazione del patrimonio. Piano che non ha convinto il giudice: troppo esigua la somma disponibile da destinare ai creditori di 6.539.179 euro (3 milioni solo alle banche) di fronte a un passivo concordatario dichiarato di 27.809.237 euro. E poi altri debiti maturati nei confronti delle tre società in liquidazione: l’attività sportiva, alberghiera e turistico-ricettiva presso il centro Sa Rocca di Guspini , Torre Hotel di Arbus, stoccaggio e distribuzione carburanti di Villacidro.

Alla luce di queste e altre mancate garanzie, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo e ha aperto la strada al fallimento, formulata dal creditore Ivi Petrolifera: ha nominato Nicola Caschili giudice delegato alla procedura, i curatori Efisio Mereu e Cristina Bachis, ordinato alla società di depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali e l’elenco dei creditori e rinviato al 19 febbraio l’adunanza dei creditori per l’esame dello stato passivo.

Le proteste

La sentenza ha riaperto le proteste sulla gestione dell’ex Ostello della Gioventù, affidato in gestione alla Fratelli Demontis nel 2007, col via libera alla trasformazione della struttura in Hotel Torre e con l’utilizzo dei campi da tennis e del maneggio a due passi dal mare. Quella che era apparsa la soluzione per mettere fine al continuo cambio di gestori, ha svegliato altri problemi. Lavori non eseguiti, affitti, Imu e Tari non pagati, crediti accumulati per oltre mezzo milione di euro.

Nella sentenza si legge: «La stessa rinuncia della società alla gestione diretta dell’hotel di Arbus, in ragione delle perdite di gestione che i commissari hanno messo in evidenza, non potrebbe essere sanata con la richiesta di monetizzare il rapporto concessorio col Comune mediante un affitto di ramo d’azienda». Una nuova pagina si appresta a essere scritta su una vicenda andata avanti fra scontri accessi in Aula consiliare e accordi stragiudiziali fra le parti. Questa volta la copertina è dei lavoratori stagionali della struttura: in attesa degli stipendi non ancora percepiti, hanno iniziato a farsi sentire sui social. E le minoranze minacciano ricorsi alla Corte dei conti.

