Ex osservatorio: dalle stelle ai vandali 

Lasciato al suo destino, oggetto dell’attacco dei vandali, l’osservatorio astronomico di Poggio dei Pini, che per tanto tempo ha incantato gli appassionati di stelle, si trova ora in uno stato di abbandono. Inaugurato nel 1978 a Punta Sa Menta, questo sancta sanctorum dell'astronomia ha attraversato il cosmo del cambiamento nel 2013, quando l’osservatorio si è trasferito a Selargius, in una posizione logisticamente vincente per l'Università di Cagliari. Per un periodo, gli appassionati dell’Associazione astrofili sardi hanno potuto godere delle cupole celesti di Poggio dei Pini, ma circa due anni fa anche loro hanno dovuto lasciare questo luogo speciale, che da allora è andato incontro al declino.

Il ricercatore

«Ho avuto l'onore di essere un ricercatore astrofisico in quel luogo straordinario», racconta Alberto Pellizzoni, 52 anni: «I miei giorni erano permeati da stelle di neutroni e resti di supernova, esploravo i misteri del cosmo. Ciò che rendeva speciale l’osservatorio era la sua posizione, ottima per le nostre ricerche. Il trasferimento a Selargius, dieci anni fa, è stato motivato principalmente dalla necessità di avere uno spazio più ampio per svolgere le attività di ricerca. Tuttavia, oggi è doloroso passare di fronte a quella che era una volta la mia seconda casa e vedere vandalizzato il mio ex ufficio, un luogo che ha contribuito così tanto al mio percorso professionale e personale. Spero con tutto il cuore che queste mura, che custodiscono anni di scoperte e passioni, possano un giorno rinascere con nuova vita. Anche un albergo o un ristorante: qualcosa di bello dovrebbe sorgere qui».

L’Ateneo

Attraverso una nota stampa l’Università di Cagliari chiarisce che l'area in questione non rientra nei suoi piani: «Oltre tre anni fa abbiamo esplorato soluzioni alternative di utilizzo per questa zona, avviando una procedura di evidenza pubblica per la cessione dell'area. Alcune associazioni attive nel sociale e nel terzo settore avevano dimostrato interesse. Attualmente, stiamo lavorando per risolvere questioni preliminari legate all'utilizzo dell'area, coinvolgendo l'ufficio competente del Comune per le necessarie valutazioni di natura urbanistica. Siamo aperti a un dialogo costruttivo con gli uffici dedicati per esplorare le possibilità e il futuro dell’osservatorio astronomico».

La cooperativa

«Le ultime notizie sul destino di quell’edificio – spiega Sergio Arizio, 30 anni, vicepresidente della cooperativa Poggio dei Pini – risalgono a due anni fa, quando la società Ainnanti srl, che aveva ricevuto un affidamento triennale per la riqualificazione e successiva gestione dell'immobile, ha chiesto il nostro aiuto per l'allaccio idrico e fognario alla rete sociale. L’obiettivo della coop è sempre stato chiaro: restituire al territorio la sua vocazione di centro di alta formazione scientifica e tecnologica, persa col trasferimento dell’osservatorio e la dismissione dell'Hydrocontrol. Cerchiamo nuovi accordi con le istituzioni universitarie per riportare l'osservatorio alla sua antica gloria».

Il sindaco

Attende un segnale anche il sindaco, Beniamino Garau: «Non vedo l'ora – confida – che l'Università dia nuova dignità a quella struttura. È in una posizione straordinaria, peraltro vicina a una tappa del Cammino di Sant'Efisio. Siamo pronti a interloquire per dargli nuova vita».

